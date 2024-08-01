Уже с 1 августа: "Укрзализныця" меняет механизм продажи билетов на международные поезда

Государственный перевозчик "Укрзализныця" сообщил о планах расширить проверку через "Дія.Підпис" на несколько международных рейсов. Новая политика вступит в силу уже с 1 августа.

Это временная мера – в ответ на повышенный уровень активности перекупщиков в пиковые периоды перевозок. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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Новый механизм продажи билетов на международные поезда УЗ

С 1 августа продажа билетов на определенные рейсы будет осуществляться только с верификацией через "Дія.Підпис" в приложении и на новом сайте "Укрзализныци". Это касается таких направлений:

№19/20 Киев – Хелм – Киев,

№23/24 Киев – Хелм – Киев,

№51/52 Киев – Перемышль – Киев,

№89/90 Киев – Перемышль – Киев,

№73/74 Харьков – Перемышль – Харьков.

УЗ объявила о введении нового процесса проверки пассажиров на рейсах в и из Варшавы и Вены, выполняемых в пиковые часы. Это решение является временной мерой в период пиковых перевозок для борьбы с аномальной активностью посредников. Сейчас специалисты Укрзализныци блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов в сутки.

Без верификации через "Дія.Підпис" билетным спекулянтам достаточно сменить номер телефона и продолжить свое дело. Это, свою очередь, замедляет работу системы и не дает возможности добросовестным пассажирам гарантированно спланировать свое путешествие,

– говорится в сообщении.

При этом, чтобы удовлетворить спрос иностранных пользователей, которые не имеют возможности установить "Дію", железная дорога оставляет текущую систему доступа к международным билетам для как минимум одного рейса в каждом направлении: Одесса – Перемышль, Харьков – Хелм, Днепр – Хелм, Киев – Перемышль, Чоп – Вена, Мукачево – Кошице, Львов – Варшава, Киев – Кишинев и др.

Кроме того, в УЗ также напомнили о глубине продажи международных билетов "Укрзализныци": польское, словацкое и австрийское направление – 20 суток до даты отправления, молдавское направление – 30 суток.