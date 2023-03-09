После сокрушительного пожара в 2019 году Собор Парижской Богоматери медленно возвращается к своему оригинальному виду. Нотр-Дам собираются снова открыть в конце 2024 года.

Нотр-Дам планируют снова открыть в конце 2024 года.

При этом ремонтные работы и после будут продолжать. Об этом рассказал генерал Жан-Луи Жоржлен, занимающийся реконструкцией.

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По его словам, работы проходят по плану, поэтому уже через полтора года реально будет открыть Норт-Дам для людей.

Мы боремся за это каждый день, и мы на правильном пути,

– добавляет Жоржлен.

Проект реставрации выполняется, чтобы вложиться в конечный срок открытия – декабрь 2024 года, установленный президентом Эммануэлем Макроном сразу после пожара. К сожалению, он не будет полностью готов к Олимпиаде в Париже, намеченной на лето 2024 года.

Министр культуры Абдул-Малак сказал, что, хотя собор будет открыт для публики, это "не означает, что все ремонтные работы будут закончены". Он добавил, что в 2025 году "все еще будут продолжаться некоторые ремонтные работы".

Восстановление собора Нотр-Дам

Реконструкция храма началась в 2022 году. Власти решили восстановить собор таким, каким он был до пожара, в частности воспроизвести 96-метровый шпиль по проекту архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка.

Новый шпиль будут строить постепенно / Фото Томас ван Хаутров

Знаковая центральная часть собора, разрушившаяся во время пожара, в этом году снова появится над памятником, являющимся мощным сигналом его возрождения.

Приблизительно 1 000 человек по всей Франции ежедневно работают над реставрацией Нотр-Дама.