Украинцам можно спокойно ехать: еще одна страна в ЕС запретила въезд российским туристам

Норвегия ввела запрет на въезд российских туристов в страну. Новые правила вступят в силу с 29 мая 2024 года.

Аналогичное решение еще в сентябре 2022 года приняли 3 другие страны Европы, которые соседствуют с Россией на севере, – Латвия, Литва и Эстония. Что известно о решении Норвегии – далее в материале!

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Норвегия запретила въезд россиянам

В заявлении норвежского правительства говорится о том, что страна вводит дополнительные ограничения на въезд в Норвегию для граждан России, прибывающих туда с туристической целью. Новые правила вступают в силу 29 мая.

Решение об ограничении возможностей для въезда соответствует занятой Норвегией позиции о необходимости совместной с нашими союзниками и партнерами реакции на незаконную агрессию России против Украины,

– говорит министр юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель.

Изменение правил означает, что российским гражданам, на которых распространяется действие инструкции, полиция может отказать во въезде. Ужесточение правил распространяется как на тех россиян, которым Норвегия выдала визу до ужесточения правил весной 2022 года, так и на тех, чья виза была выдана другими странами Шенгенского соглашения.

Уточняют, что в некоторых случаях будут делать исключения, например:

для россиян, которые приезжают в гости к близким родственникам, проживающих в Норвегии (родителей, официально зарегистрированных супругов, фактических супругов и детей);

для россиян, которые прибывают с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.

Отмечается, что правила выдачи виз для граждан РФ были ужесточены еще весной 2022 года, после чего выдача туристических виз россиянам в основном прекратилась. Со вступлением в силу новых правил возможности въезда в страну для них будут ограничены дополнительно.