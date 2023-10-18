Деньги за возвращение: еще одна страна предлагает украинцам 1500 евро

Украинцы, которые находятся под защитой в Норвегии, смогут получить финансовую поддержку в случае возвращения домой. Государство предложит сумму в 1500 евро.

За последние недели в Норвегию стали прибывать все больше украинцев. Но тем, кто готов вернуться домой, предлагают специальную программу с денежной мотивацией. Об этом сообщают в UDI – норвежском Директорате по делам иностранцев.

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Норвегия стимулирует украинцев возвращаться

Правительство Норвегии предлагает программу поддержки для беженцев, готовых возвращаться на родину. Естественно, это предложение зависит от ситуации с безопасностью в стране, откуда приехали люди.

Чтобы граждане Украины, которых приютили в Норвегии, могли уехать домой и начать там новую жизнь, государство предлагает выплаты – 17 500 норвежских крон (1 500 евро). Эти средства будут начислены на норвежский банковский счет, на который украинцы получали соцвыплаты. Но если человек решит снова вернуться в Норвегию, деньги нужно будет вернуть.

Чтобы получить эти деньги, нужно своевременно подать заявку на добровольное возвращение и копию билетов.

Как получить от Норвегии 1500 евро на возвращение?

Сначала нужно заполнить заявление на финансовую помощь для добровольного возвращения домой. Это делается на английском языке. Далее – добавить документы: копии билетов на транспорт (автобус, поезд или самолет), форму самодекларации (если возвращаетесь на собственном авто) и подробный план маршрута.

Чтобы UDI выделил финансовую помощь на возвращение, нужно им отправить документ-подтверждение о том, что вы запланировали переезд (выезд из Норвегии). Это не нужно делать в тот же день, когда подаете заявку на выплату, но обязательно нужно успеть перед поездкой.

Можно выбрать один из следующих вариантов:

копия сообщения о переезде (выезде из страны) с подтверждением или печатью из Национального реестра населения (Folkeregisteret) или налоговой;

подтверждение от NAV, муниципалитета или госучреждения о том, что вы подали сообщение о выезде;

цифровая квитанция от Норвежской налоговой администрации (Skatteetaten).

На всех документах следует указать свой персональный номер DUF (регистрационный номер в компьютерной системе Директората по делам иностранцев). И отправить сюда: Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +47 23 35 16 00 (после соединения нажать "‎7" – помощь при возвращении). Также можно связаться по почте: varp@udi.no