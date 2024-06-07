В Праге сегодня состоится "Ночь костелов": как украинцам осуществить свои тревел-мечты

Прага – одна из самых загадочных столиц Европы. И этой ночью – с 7 на 8 июня – она готова приоткрыть двери и показать свои самые большие тайны. В городе стартует долгожданная "Ночь костелов".

"Ночь костелов" – одно из любимых событий для местных жителей и гостей Праги. Кроме того, мероприятие распространяется на всю территорию Чехии.

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Какие возможности туристам дает "Ночь костелов"

В целом бесплатно можно будет посетить 1800 святынь. Только в Праге – более 140. В частности, говорится о легендарном Соборе Святого Вита, где хранятся главные сокровища польской короны. Кроме того, свои двери перед путешественниками откроют:

Костел Божьей Матери перед Тыном;

Собор святых Петра и Павла на Вышеграде;

Храм святой Людмилы.

Отмечают, что в этом году туристы смогут увидеть части святынь, которые обычно скрыты от взгляда посторонних. Говорится, например, о ризнице, колокольни, крипты, сады и тому подобное.



Святыни Праги – величественные украшения города / Unsplash

Стоит заметить, что "Ночь костелов" – не только о посещении святынь в одиночку или в компании друзей. Для всех желающих подготовили разнообразную культурную программу. Туристов и местных жителей ждут разнообразные спектакли, лекции, экскурсии, музыкальные выступления, мастер-классы и тому подобное. Главная цель – через призму культуры ознакомить людей с религиозными традициями Чехии.