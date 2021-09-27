Незаконно помогали украинцам получить легализацию: в Польше задержали преступную группу

Пограничная служба в городе Эльблонг, что на севере страны, разоблачила мошенников, которые помогали иностранцам, преимущественно гражданам Украины, незаконно легализовать пребывание в Польше. В результате операции задержали четырех человек в возрасте от 25 до 57 лет.

Благодаря преступникам иностранцы могли беспрепятственно въехать на территорию Европейского Союза. Участников группы обвинили в нарушении закона ради личной выгоды.

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Детали дела

Правоохранителям удалось выяснить, что подозреваемые за деньги подавали в управление труда фальшивые заявления о намерении трудоустроить иностранцев, прежде всего украинцев, на сезонную работу в садоводстве. Таким образом мигранты незаконно попадали в Польшу и находились в стране.

Анджей Юзьвяк из Морского отделения Пограничной службы в Гданьске рассказал, что пограничники перехватили документацию фирм, которые на платной основе облегчали иностранцам легализацию пребывания в Польше, а также изъяли имущество, принадлежащее задержанным, и скрытые под матрасом кровати в одном из помещений 50 тысяч злотых и 210 тысяч евро. Общая стоимость изъятых наличных превышает 1 миллион злотых.

Всей группе теперь грозит до 5 лет лишения свободы.