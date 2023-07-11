Украинские автомобили в Вене разрисовали символом агрессии РФ: полиция ищет злоумышленников

В Вене неизвестные нанесли на авто с украинскими номерами букву "Z". Австрийская полиция приступила к расследованию и уже ищет нарушителей.

Акт вандализма был зафиксирован на утро в венском районе Донауштадт. Символ "Z" заметили на шести автомобилях с украинскими номерами.

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Вандалов разыскивают

В венской полиции подтвердили: на сегодняшний день расследуют 6 дел по подозрению в повреждении имущества неизвестными злоумышленниками. Государственное ведомство по защите конституции и борьбы с терроризмом также было проинформировано об этом инциденте.

Фото очевидцы распространяют в твиттере:

Запрет символа агрессии

Буква "Z" уже давно стала символом российской агрессии в Украине. В некоторых европейских государствах ее запрещено демонстрировать.

В Чехии, например, предлагали наказывать за этот символ как за демонстрацию нацистской свастики. А в Молдове окончательно запретили георгиевскую ленту и символы "Z" и "V", которыми Россия обозначала военную технику во время вторжения. Запрет утвердила президент Молдовы Майя Санду.

В Германии за использование символа российских окупантов будут штрафовать, ведь это приравнивается к нарушению общественного порядка. В марте суд немецкого Висбадена взыскал 1 500 евро с мужчины, который ходил на работу в футболке с буквой "Z". Причем штраф он уплатил в пользу организации, помогающей украинцам.