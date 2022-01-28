Негатив и стереотипы: почему описание образов мигрантов в СМИ нуждается в реформировании

Агентство ООН по миграции представило первое комплексное исследование, проведенное совместно с Институтом массовой информации (ИМИ). Анализ нарративов и тональности освещения темы миграции в медиа показал противоречивые результаты.

Для исследования эксперты проанализировали 611 материалов, опубликованных в национальных медиа, и 263 новости в региональных СМИ. Проведенные работы дали аналитикам понять, что большинство СМИ распространяют новости о мигрантах в негативном свете. Причем происходит это как на национальном, так и на региональном уровнях. Агентство ООН по миграции пришло к выводу, что освещение мигрантов в медийном пространстве требует более сбалансированного и человекоцентричного подхода.

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Как изображают мигрантов в СМИ

Среди медийных нарративов о мигрантах в Украине, как показывают результаты проведенного мониторинга, преобладают уголовные новости и сообщения о ДТП. Эти темы составляют более 42% всех новых украинцев за рубежом.

Происходит злоупотребление темой о рисках работы за рубежом. Так, 28% публикаций в национальных СМИ и 38% региональных сообщений заостряют внимание на том, что украинцы попадают в разные аферы и передряги при трудоустройстве за пределами своей страны.

В целом, отмечают организаторы исследования, каждая пятая новость (22%) о мигрантах в национальных медиа имеет признаки недопонимания этических и журналистских стандартов. Мигрантов слишком часто называют: нелегалами, преступниками, чужаками или даже гибридным оружием. Следует заметить, что СМИ нередко разоблачают идентичность мигрантов или публикуют их фото без согласия людей, при этом откровенно дегуманизируя личности. Таким образом, образ мигранта в СМИ в основном является токсичным.

Заместитель Главы миссии МОМ в Украине Элизабет Уорн отметила важность того, чтобы журналисты имели знания и навыки, которые позволят им рассказывать о миграции на основе фактов и учитывая права человека.

В сообщениях СМИ часто встречаются простые черно-белые рассказы о сложном явлении миграции, подчиненные доминирующим дискурсам о том, кто является своими, а кто – "другими" или "чужаками". Положительные истории миграции освещаются недостаточно,

– считает эксперт.

Главные нарративы об украинских мигрантах в СМИ / Изображение МОМ

Ключевые темы материалов в украинских СМИ, в которых упоминались мигранты / Изображение МОМ

Как можно улучшить ситуацию

На основе ключевых выводов своего исследования, МОМ и ИМИ разработали рекомендации о том, как в публичном пространстве следует поднимать тему миграции, чтобы не создавать язык вражды, не запугивать аудиторию и не распространять дезинформацию.

Важные рекомендации, на которые следует обратить внимание:

тщательно проверять факты и надежность источников информации;

не зацикливаться на новостях о преступлениях и правонарушениях;

освещать мигрантов в медиа объективно и беспристрастно;

не прибегать к ксенофобии, оценочным суждениям, не толерантным выражениям, объективации мигрантов, слишком эмоциональным обобщениям и преувеличениям;

искать более широкий контекст, давать бэкграунд к событию, о котором идет речь;

привлекать к комментированию профессиональных экспертов, правозащитников, представителей международных организаций, юристов, работающих с делами мигрантов, и организации, представляющие интересы национальных меньшинств;

чаще освещать позитивные новости: писать примеры успеха украинцев за границей, волонтерства, передовые решения и полезные советы для легальной жизни и работы в другой стране;

не манипулировать мнением о том, что эмиграция всегда вызвана безвыходным положением и не приуменьшать на этом фоне имидж своей страны;

следить за актуальностью новостей;

не рассматривать новости однобоко, оставлять простор для размышлений.

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