Как не попасть на крючок злоумышленников в Чехии: местная полиция обратилась к беженцам

Недобросовестные граждане Чехии пытаются воспользоваться ситуацией в Украине и прибегают к мошенничеству. Чешская полиция предупредила украинских беженцев о самых распространенных схемах злоумышленников.

Часто украинцы, поехавшие в европейскую страну в поисках убежища от войны, теряют бдительность. Кроме этого, в стрессовых ситуациях можно легко попасть на крючок мошенников. Представитель полиции Чехии обратился с важной информацией к гражданам Украины и предостерег не идти на поводу у таких людей.

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В первую очередь в полиции подчеркивают, чтобы не давать деньги людям, которые обещают ускорить процесс адаптации и устройства в стране. Так, часто мошенники предлагают за отдельную оплату ускорить административные процессы, найти лучшее жилье и устроить на работу с высоким доходом.

Однако украинцам следует помнить, что такие услуги, как регистрация в системе здравоохранения, на бирже труда или по месту жительства в полиции – абсолютно бесплатны.

Обращение чешской полиции к беженцам из Украины: смотрите видео