Не делайте это в Стамбуле: советы украинцам, которые хотят уехать в Турцию от турагента

Украинцы, вынужденные покидать свои дома из-за войны, преимущественно отправляются в Европу. Но есть и такие, кто уезжает в Турцию.

Опытная путешественница и турагент Татьяна в токтоке рассказала, как себя вести в столице Турции. Советы будут полезны тем, кто посещает город впервые.

Узнайте также With Ukraine: о масштабном проекте поддержки от Посольства Украины в Великобритании

Советы от Татьяны

Украинка советует женщинам обратить внимание на обувь. Она должна быть удобной. Обувь на каблуке брать с собой категорически не стоит. Дело в том, что в Стамбуле много подъемов вверх по улицам города, а еще брусчатка. Поэтому ходить на каблуке будет неудобно. Лучшее решение – удобные кроссовки. Ограничиваться прогулками только по Старому городу необязательно. В Стамбуле есть много красивых локаций, достойных внимания.

Следующий совет касается денежных расчетов. Валютой рассчитываться не следует. Лучше платить картой и обменять деньги на турецкую лиру.

Тем, кому посчастливилось оказаться в Стамбуле, стоит попробовать настоящий крепкий турецкий кофе. Впечатления от напитка не следует портить молоком. Что касается чая, то турецкие продавцы часто угощают им на базарах и магазинах. Татьяна советует выпить напиток в знак уважения к продавцу.

Стамбул знаменит аутентичной едой по бюджетной цене, которую можно приобрести на улицах города. Но не стоит покупать рыбу на Галатском мосту, ведь цены высокие, а вкус не оправдывает стоимость, уверяет турагент.

В Турции торговаться на аутентичных базарах – must do. Если ни разу не торговался – не был в стране. Это действенный способ сэкономить не менее 10% стоимости. Попытайтесь!

– советует украинка.

Также Татьяна предостерегает не поднимать щетку уличного обувщика, брошенную на землю.

"Обувщики, чистящие обувь на улицах Стамбула, имеют хитрый лайфхак для заинтересованности клиентов. Они оставляют щетку на земле, а когда путешественник ее поднимает, чтобы помочь, начинают рассказывать об экстренной необходимости отчистить их обувь здесь и сейчас. Если встретите такой "прикол" – будьте готовы к 10-минутному общению", – предупреждает девушка.