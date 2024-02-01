Гигантские медведи, ледники и марафон: в National Geographic выбрали лучшие путешествия 2024 года
Источник:National Geographic
Весна – все ближе, так что пора паковать чемоданчики и отправляться за новыми эмоциями. Тем более, что в National Geographic уже назвали 20 лучших путешествий в 2024 году.
Весна – все ближе, значит время паковать чемоданы и отправляться за новыми эмоциями. Тем более, что в National Geographic уже назвали 20 лучших путешествий в 2024 году.
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Спойлер: варианты настолько разнообразны, что каждый найдет себе что-то по вкусу. В National Geographic признались: в этом году приложили максимум усилий, чтобы сделать список максимально ярким. Команде помогали мировые фотографы и исследователи.
Какие локации события стоит добавить в свой список must visit, читайте дальше.
20 лучших путешествий в 2024 году
В National Geographic уже отметили: для путешественников 2024 должен стать годом выхода из зоны туристического комфорта. Пришло время двигаться дальше – к особому, загадочному и неизведанному.
В частности, рекомендуют:
- полюбоваться бурыми кадьяцкими медведями (настоящие гиганты даже среди своих ближайших родственников) на Аляске;
- отправиться верхом на лошади исследовать Африку;
- пробежать марафон в Париже;
- попробовать местную кухню в Таиланде.
20 главных впечатлений года от National Geographic – полный список
Чтобы почувствовать настоящее путешественническое счастье в 2024, стоит:
- отправиться на конное сафари в Кеннии;
- пробежать олимпийский марафон в Париже;
- посетить экскурсию по объектам ЮНЕСКО на лыжах в Грузии;
- наблюдать за медведями в Национальном парке Катмай на Аляске;
- насладиться живой музыкой в Киото, Япония;
- отправиться в круиз по реке Магдалена в Колумбии;
- проехать по шоссе 66 Нью-Мексико;
- исследовать древние наскальные рисунки в Алжире;
- погрузиться с акулами у берегов Австралии;
- взойти на вулкан в Панаме;
- полюбоваться полным солнечным затмением в Ниагарском водопаде;
- отправиться в поход по леднику в Чили;
- исследовать археологические памятники Менорки;
- прокатиться по классическим рельсам в Шотландии;
- побаловать свои вкусовые рецепторы в Исане, Таиланд;
- прогуляться по чайной тропе Шри-Ланки;
- сходить в галерею Сан-Пауло, Бразилия;
- сплавиться по порогам в Западной Вирджинии;
- отправиться за антиквариатом в долину Гудзона;
- уснуть на воде на острове Тофино, Британская Колумбия.