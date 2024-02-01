Гигантские медведи, ледники и марафон: в National Geographic выбрали лучшие путешествия 2024 года

Весна – все ближе, так что пора паковать чемоданчики и отправляться за новыми эмоциями. Тем более, что в National Geographic уже назвали 20 лучших путешествий в 2024 году.

Весна – все ближе, значит время паковать чемоданы и отправляться за новыми эмоциями. Тем более, что в National Geographic уже назвали 20 лучших путешествий в 2024 году.

Обратите внимание Туристам и просто иностранцам здесь всегда рады: названы самые гостеприимные места в мире в 2024-м

Спойлер: варианты настолько разнообразны, что каждый найдет себе что-то по вкусу. В National Geographic признались: в этом году приложили максимум усилий, чтобы сделать список максимально ярким. Команде помогали мировые фотографы и исследователи.

Какие локации события стоит добавить в свой список must visit, читайте дальше.

20 лучших путешествий в 2024 году

В National Geographic уже отметили: для путешественников 2024 должен стать годом выхода из зоны туристического комфорта. Пришло время двигаться дальше – к особому, загадочному и неизведанному.

В частности, рекомендуют:

полюбоваться бурыми кадьяцкими медведями (настоящие гиганты даже среди своих ближайших родственников) на Аляске;

отправиться верхом на лошади исследовать Африку;

пробежать марафон в Париже;

попробовать местную кухню в Таиланде.

20 главных впечатлений года от National Geographic – полный список

Чтобы почувствовать настоящее путешественническое счастье в 2024, стоит: