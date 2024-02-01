Гигантские медведи, ледники и марафон: в National Geographic выбрали лучшие путешествия 2024 года

1 февраля 2024, 11:15
Читати новину українською

Источник:

National Geographic

Весна – все ближе, так что пора паковать чемоданчики и отправляться за новыми эмоциями. Тем более, что в National Geographic уже назвали 20 лучших путешествий в 2024 году.

Весна – все ближе, значит время паковать чемоданы и отправляться за новыми эмоциями. Тем более, что в National Geographic уже назвали 20 лучших путешествий в 2024 году.

Обратите внимание Туристам и просто иностранцам здесь всегда рады: названы самые гостеприимные места в мире в 2024-м

Спойлер: варианты настолько разнообразны, что каждый найдет себе что-то по вкусу. В National Geographic признались: в этом году приложили максимум усилий, чтобы сделать список максимально ярким. Команде помогали мировые фотографы и исследователи.

Какие локации события стоит добавить в свой список must visit, читайте дальше.

20 лучших путешествий в 2024 году

В National Geographic уже отметили: для путешественников 2024 должен стать годом выхода из зоны туристического комфорта. Пришло время двигаться дальше – к особому, загадочному и неизведанному.

В частности, рекомендуют:

  • полюбоваться бурыми кадьяцкими медведями (настоящие гиганты даже среди своих ближайших родственников) на Аляске;
  • отправиться верхом на лошади исследовать Африку;
  • пробежать марафон в Париже;
  • попробовать местную кухню в Таиланде.

20 главных впечатлений года от National Geographic – полный список

Чтобы почувствовать настоящее путешественническое счастье в 2024, стоит:

  • отправиться на конное сафари в Кеннии;
  • пробежать олимпийский марафон в Париже;
  • посетить экскурсию по объектам ЮНЕСКО на лыжах в Грузии;
  • наблюдать за медведями в Национальном парке Катмай на Аляске;
  • насладиться живой музыкой в Киото, Япония;
  • отправиться в круиз по реке Магдалена в Колумбии;
  • проехать по шоссе 66 Нью-Мексико;
  • исследовать древние наскальные рисунки в Алжире;
  • погрузиться с акулами у берегов Австралии;
  • взойти на вулкан в Панаме;
  • полюбоваться полным солнечным затмением в Ниагарском водопаде;
  • отправиться в поход по леднику в Чили;
  • исследовать археологические памятники Менорки;
  • прокатиться по классическим рельсам в Шотландии;
  • побаловать свои вкусовые рецепторы в Исане, Таиланд;
  • прогуляться по чайной тропе Шри-Ланки;
  • сходить в галерею Сан-Пауло, Бразилия;
  • сплавиться по порогам в Западной Вирджинии;
  • отправиться за антиквариатом в долину Гудзона;
  • уснуть на воде на острове Тофино, Британская Колумбия.
Автор: Мар'яна Бекало