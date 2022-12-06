Прибыль больше, чем расходы: сколько налогов уже заплатили украинцы в польский бюджет

После полномасштабного российского вторжения в Украину поляки сразу открыли свои границы украинцам. В страну хлынули волны беженцев, из-за чего Польша понесла немалые расходы.

Вместе с тем приезд миллионов украинцев положительно влияет на польскую экономику. Дело в том, что беженцы не рассчитывают только на государственную помощь, а хотят самостоятельно обеспечивать себя – они работают и платят налоги в Польше. Об этом сообщил глава Центра миграционных исследований Мачей Дущик.

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На какую сумму украинцы заплатили налоги в Польше

Так, по словам экспертов из Центра исследований миграции Варшавского университета, украинцы, которые устроились на работу в Польше после 24 февраля, уже заплатили 10 миллиардов злотых налогов в польскую казну.

В случае с украинцами нужно смотреть, что мы тратим и что получаем,

– отмечают эксперты, отмечая, что многие беженцы из Украины уже начали работать или тратят деньги на товары и услуги.

Как говорит Дущик, реальных расходов на помощь вынужденным украинским переселенцам гораздо больше – по данным польских государственных институтов, речь может идти о 30 миллиардах злотых. Однако большинство этих денег – это пожертвование неравнодушных поляков, средства от неправительственных и международных организаций. Однако "чистые" расходы государства составляют примерно 3,5 миллиарда злотых. А с налогов, которые платят украинцы, Польша получила 10 миллиардов злотых.

Казалось бы, с точки зрения госбюджета, прибыль около семи миллиардов. Это не совсем так, поскольку мы тратим на систему образования, здравоохранение. Можно сказать, что за счет налогов государственные расходы на помощь беженцам сбалансировались,

– подытожил Мачей Дущик.