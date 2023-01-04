На украинско-румынской границе заработал новый пункт пропуска

В Закарпатье открыли еще один пропускной пункт на границе с Румынией. Он должен помочь упорядочить международное железнодорожное сообщение.

Речь идет о пункте контроля "Рахов". Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

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На границе с Румынией открылся пункт пропуска "Рахов"

Так, на базе железнодорожной станции в Рахове заработал пункт контроля через государственную границу для граждан, следующих в или з Румынии на поезде. Пункт пропуска будет работать круглосуточно.

Открыто с целью упорядочения деятельности международного пункта пропуска через государственную границу с Румынией для железнодорожного сообщения "Деловое", на территории железнодорожной станции Рахов международный пункт контроля через государственную границу "Рахов" для железнодорожного пассажирского сообщения с временным (на период действия военного положения и 90 дней после его прекращения или отмены) режимом функционирования и круглосуточным временем работы,

– говорится в сообщении.

Начало работы пункта пропуска Рахов облегчит пересечение границы для украинцев и поможет разгрузить другие железнодорожные пропускные пункты.

Все действующие пункты пропуска на украинско-румынской границе