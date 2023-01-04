На украинско-румынской границе заработал новый пункт пропуска
Источник:телеграм-канал Тараса Мельничука
В Закарпатье открыли еще один пропускной пункт на границе с Румынией. Он должен помочь упорядочить международное железнодорожное сообщение.
Речь идет о пункте контроля "Рахов". Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.
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На границе с Румынией открылся пункт пропуска "Рахов"
Так, на базе железнодорожной станции в Рахове заработал пункт контроля через государственную границу для граждан, следующих в или з Румынии на поезде. Пункт пропуска будет работать круглосуточно.
Открыто с целью упорядочения деятельности международного пункта пропуска через государственную границу с Румынией для железнодорожного сообщения "Деловое", на территории железнодорожной станции Рахов международный пункт контроля через государственную границу "Рахов" для железнодорожного пассажирского сообщения с временным (на период действия военного положения и 90 дней после его прекращения или отмены) режимом функционирования и круглосуточным временем работы,
– говорится в сообщении.
Начало работы пункта пропуска Рахов облегчит пересечение границы для украинцев и поможет разгрузить другие железнодорожные пропускные пункты.
Все действующие пункты пропуска на украинско-румынской границе
- Солотвино – Сигету Мармацией
- Вадул-Сирет – Викшаны
- Порубное – Сирет
- Дьяково – Халмеу
- Дьяково – Халмеу
- Тересва – Кимпулунг ла Тиса
- Измаил – Плаур
- Вилково – Переправа
- Килия – Килия Веке
- Деловое – Валя Вышеулуй
- Орловка – Исакча
- Дьяковцы – Раковец
- Красноильск – Возрастную де Сусс.