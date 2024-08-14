Лишним – на выход: знаменитый остров Франции вводит ограничения на въезд туристов

В ответ на проблему чрезмерного туризма Ile-de-Bréhat, французский остров у побережья Бретани, ввел новые ограничения. Они касаются количества туристов.

Французский остров ограничит количество туристов

Начиная с этой недели и до 23 августа, остров будет ограничивать количество посетителей ежедневно с 08:30 до 14:30. Эта мера направлена на регулирование притока туристов, который в летние месяцы может достигать 5 000 человек в день.

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Детали новых правил:

Ограничение на количество посетителей: лимит в 4 700 посетителей призван предотвратить перенаселение и улучшить впечатления от посещения.

Исключения: на 412 постоянных жителей, включая владельцев вторых домов, рабочих и сотрудников основных служб, эта квота не распространяется.

Успешное испытание: новые правила были приняты после успешного прошлогоднего эксперимента, который помог регулировать количество посетителей и не допустить, чтобы остров достиг максимума 5500 туристов.

Мэр Оливье Карре подчеркнул, что ограничение – это не запрет, а мера, направленная на обеспечение более комфортных условий для посетителей путем уменьшения толпы. Цель заключается в том, чтобы сохранить баланс между приемом туристов и сохранением качества жизни горожан.

Подобные ограничения вводили и в прошлом году. Но тогда позволяли посещать остров 5,5 тысячи человек. Такие меры являются частью борьбы с овертуризмом.

Заметим, остров Иль-де-Бреа – самый большой остров архипелага. Постоянно там проживает около 500 человек, а количество туристов может превышать и 5 000 человек.

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