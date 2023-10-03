Как сэкономить на рейсах Ryanair без дополнительного сбора: рабочие советы

Эксперты поделились своими приемами, как сэкономить средства на перелетах авиакомпании Ryanair. Довольно часто можно избежать дополнительных сборов.

Специалисты по путешествиям из изданий Mirror и Which? объединили усилия, чтобы собрать лучшие советы для путешественников, которые летают лоукостером Ryanair. Часто компания начисляет дополнительные сборы, которое могут в сумме получиться дороже, чем сам билет на самолет.

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Дополнительные сборы

Авиакомпания Ryanair хорошо известна своими низкими тарифами на перелеты. Но буквально на каждом шагу при обслуживании пассажирам предлагают доплаты: за багаж, место в самолете, приоритетную посадку, еду и напитки на борту. Тревел-эксперты раскрыли секреты, как можно избежать дополнительных затрат.

Разберитесь с валютой

Прежде всего обратите внимание на конвертацию валют. Следует отключить функцию двойной конвертации, когда рассчитываетесь банковской картой. Если вы бронируете билет из-за границы, лучше указывать тариф в валюте той страны, из которой вы вылетаете.

Можно также отказаться от автоматического обменного курса Ryanair. Для этого нужно нажать на опцию "Хотите узнать больше о нашем гарантированном обменном курсе?". Затем снимите флажок возле функции автоматического пересчета валют. Вас предупредят, что авиакомпания рекомендует оставить эту функцию, но вы не обязаны следовать этому совету.

Задумайтесь о тарифе

В дополнительных услугах лоукостера Ryanair можно банально запутаться. Авиакомпания предлагает огромный выбор разных тарифов и отдельных функций. Поэтому часто пассажирам сложно понять, какой тариф действительно будет дешевле.

Эксперты сравнили комплексные тарифы (например "Flexi Plus") и цену услуг, когда добавлять все необходимое самостоятельно. Тариф "Flexi Plus" дает следующие преимущества: право сменить рейс без комиссии, выбор места с большим пространством для ног, более быстрый контроль и две разрешенные сумки в салоне.

Но если самостоятельно добавить эти функции по отдельности, то постоянный тариф получается более дорогим.

"Flexi Plus" следует брать, если вы хотите получить дополнительные преимущества и изменить планы поездки. Но вам все равно придется доплатить за разницу в цене на билеты.

Бесплатное место в самолете и багаж

Лоукостеры требуют доплаты за выбор места в салоне. Если вы путешествуете самостоятельно или готовы сидеть в самолете по отдельности, то доплачивать за конкретное место не стоит.

Постарайтесь взять поменьше багажа. Лучше соберите один чемодан на 20 килограммов, чем два по 10, это тоже получится выгоднее. Часто пассажиры лоукостеров рассчитывают, что смогут пройти со своим багажом в салон и никто не проверит, подходят ли чемоданы по размеру и весу. Но на это надеяться не стоит, потому что придется доплачивать за дополнительный багаж – до 60 евро максимум.