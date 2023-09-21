Девушка забронировала роскошную виллу на Бали, но реальное жилье ее шокировало

Туристка прилетела на Бали и уже была готова заселиться в свою инстаграмную виллу. Но состояние бунгало ее поразило.

Бали – популярный индонезийский остров, который у большинства людей ассоциируется с райским отдыхом. Хэтти Мортон забронировала роскошную виллу на Airbnb заранее. Правда, жилье оказалось не столь привлекательным в реальной жизни.

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Ожидание / Реальность

Популярное мошенничество на Airbnb – жилье-призрак. Это когда по указанному адресу просто нет арендованных апартаментов. Но здесь "роскошная вилла на Бали" таки была. И, по словам путешественницы, она походила на тюремную камеру.

Хэтти Мортон арендовала бунгало на Бали за 60 евро за ночь. Но состояние жилья ее шокировало. Возмущенное видео она опубликовала в тиктоке.

Гостиная давно нуждается в ремонте, стены не окрашены, грязный пол. А ванная комната выглядит еще хуже: на потолке и стенах трещины и грязь.

Когда мы с подругой перешагнули порог, сразу почувствовали, будто оказались в тюремной камере,

– рассказала Хетти.

Путешественница добавила, что они были вынуждены провести там одну ночь, но на следующий день сразу сменили гостиницу. Женщины обратились к Airbnb и потребовали возврата денег. В качестве доказательства они прислали видео и фото с виллы. Платформа согласилась возместить часть денег – 33% стоимости.

Опубликованный в токтоке ролик собрал около миллиона просмотров и множество комментариев. Пользователи поддержали туристку и подтвердили в комментариях, что это место действительно ужасное. Некоторые благодарили за то, что их предупредили о таком мошенничестве. И сейчас они планируют бронировать жилье на Airbnb только после настоящих отзывов жителей.

Что дешевле: отель или аренда через Airbnb?

Туристам рассказали, где дешевле останавливаться на отдыхе – снять номер в отеле или найти жилье от владельца Airbnb. Многих поразило, что номера в отелях в среднем стоят дешевле, чем проживание в частных апартаментах.

Эксперты проанализировали стоимость тысяч гостиничных номеров и вариантов одноместного жилья на популярных сайтах по аренде. Средняя цена проживания в отеле для одного путешественника составила 125 долларов за ночь. А вот за ночлег в квартирах с Airbnb в среднем нужно было платить больше – 148 долларов.

Такая разница удивила многих отдыхающих, ведь они почему-то считали, что гостиница обходится дороже.