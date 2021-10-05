Мой переезд в Гданьск – это детская мечта, – художник и спортсмен из Украины Василий Нецко

Василий Нецко – художник, мастер народного творчества, чемпион Украины по культуризму и фитнесу, тренер и массажист. Последние шесть лет мужчина живет и работает в Польше. Там он получил еще большее признание, чем в Украине.

В 2019 году Василий получил награду "Личность года" за развитие и популяризацию культуры в Гданьске. В 2020 году его номинировали повторно за художественную выставку "Цветные сны о Гданьске", в которой он изобразил пейзажи, людей и события польского города 100 лет назад.

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О переезде в Гданьск и том, что вдохновляет рисовать

Василий Нецко родом из Львовщины. Учился в Тернопольском профессиональном училище технологий и дизайна по специальности "Резьба по дереву". В Польшу эмигрировал в 2015 году. Признается, что о Гданьске задумывался с детства, потому что хотел жить в городе, где есть море.

Мой переезд в Гданьск – это детская мечта. Я всегда мечтал жить у моря. Когда мне исполнилось 12 лет, я переписывался с девушкой из Польши, которая жила где-то около Гданьска или в самом городе – не помню. Но помню, как тогда смотрел на карте и думал: "О, это же у моря". Когда приехал, то подсознательно почувствовал, что это именно мое место,

– вспоминает Василий.

Кроме вдохновения, Гданьск подарил украинцу еще и перспективы для работы. Василий работает фитнес-тренером и массажистом. Говорит, что работы у него достаточно, потому что эти сферы деятельности в городе очень развиты.

Украинец рассказывает, что очень чувствителен к ярким событиям, которые с ним происходят. Тогда у него возникает желание рисовать. Так, писать картины Василий начал, когда они с женой ждали появления сына Адама. Этот период, говорит Василий, был очень эмоциональным и насыщенным для него. Ему хотелось творить абстрактные картины, которые символизировали внутренний мир человека и рождения новой жизни. С тех пор Василия начали вдохновлять на рисование впечатление и люди.

О любви к спорту

Василий Нецко неоднократно представлял Украину на чемпионатах Европы и мира и занимал призовые места. Люди часто удивляются, как ему удается совмещать искусство и профессиональный спорт, ведь эти сферы деятельности очень разные, и каждая требует сосредоточения. У самого Василия интересное объяснение своих увлечений.

Василий Нецко на Poland Baltyc Chempionship 2019 / Фото с фейсбука Василия Нецко

Представьте, как скульптор берет камень и отсекает ненужное – остается фигура, которую он хотел создать. Культуризм – это строительство своего тела тренировками, диетами. Ты становишься скульптором, создателем своего тела. Я считаю, что если что-то заложено в человеке, то оно изначально есть, надо только это найти в себе и развивать до профессионального уровня,

– отмечает Василий.

Украинец добавляет, что спорт и искусство являются тождественными для него. В обеих сферах нужно настойчиво развивать навыки и не ждать быстрых результатов. Чтобы достичь успеха, убежден Василий, нужны годы ежедневного труда. Иногда приходится отказываться от многого. В частности, мужчина вспоминает, как его сверстники ходили на вечеринки, а он в это время шел на тренировку.

О Гданьске в картинах

Василий Нецко использует различные техники рисования. Объясняет, что, как резчик, пытается на холсте показать рельеф, любит более объемные картины, чтобы на них была разная текстура и чтобы они были интересны на ощупь. К этой технике, говорит, пришел со временем.

Василий Нецко предпочитает объемные изображения / Фото с фейсбука Василия Нецко

Хотел, чтобы мои работы узнавали, чтобы они не были похожи на другие. Я экспериментировал с различными материалами, делал отпечатки тканей, листьев, различных предметов, которые, казалось, невозможно использовать в живописи. Я люблю все неординарное. Иногда смотрю на свои картины и не помню уже, как это было сделано,

– делится художник.

В этом году, с 22 июня по 15 июля, в Музее Гданьска проходила выставка Василия Нецко "Цветные сны о Гданьске" под патронатом консула Украины в Гданьске Льва Захарчишина и Татьяны Ермак в пределах Пятой Украинской недели в Гданьске (V Tygodnia Ukraińskiego w Gdańsku). В ней художник передал довоенную историю города и его жителей. В 1920-х годах, добавляет автор, Гданьск называли Wolne miasto Gdańsk. Именно слово wolne (свободный) Василию и захотелось подчеркнуть в картинах.

Картины создал во время пандемии. Тогда у Василия появилось много свободного времени, и он расписал аж 15 полотен. Чтобы изображения были реалистичными, смотрел много фильмов о тех временах и просматривал старые фото.

Работы Василия о Гданьске отличаются яркими красками. Художник объясняет, что сделал их такими намеренно. Потому что упоминания о старом Гданьске, как правило, черно-белые или в сепии, а ему хотелось показать, что этот город – цветной и живой.

Василия Нецко дважды номинировали на звание "Личность года" в Гданьске / Фото с фейсбука Василия Нецко