В еще 3 странах запустят мобильные центры для выдачи документов украинцам

Сеть зарубежных представительств Государственной миграционной службы решила расширить свою деятельность. Так, мобильные пункты для выдачи загранпаспортов, ID-карт и других документов украинским беженцам запустят в Чехии, Германии и Турции.

Мобильные пункты для выдачи документов украинцам появятся еще в трех странах

Пока такие центры функционируют уже в трех городах соседней Польши. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире телемарафона "Единые новости".

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Енин отметил, что государственное предприятие "Документ" имеет удачный опыт работы в Польше. К примеру, в Варшаве паспортный центр работает уже более 3 месяцев, а специально обустроены микроавтобусы белого цвета с символикой ГП "Документ" работают так же в столице, а еще в Кракове и Гданьске.

В настоящее время ведутся переговоры о расширении сети зарубежных подразделений украинского миграционного ведомства не только в Польше, но и в ряде других стран. Речь идет о Чехии, Германии и Турции.

Находясь с Наталией Науменко в Чехии, мы договорились об этом с чешскими властями. Также нас ждет Германия, Турция. Дело за малым – должны увеличивать количество специализированных бусов, которые могут работать таким образом. А в дальнейшем – планируем снимать офисы,

– отметил Енин.

Также он добавил, что в планах – аренда офисных помещений за границей для работы стационарных пунктов ГП "Документ".

Зачем такие пункты и как они работают

С помощью такой инициативы украинские граждане могут обновить документы и получить новые вместо утраченных во время эвакуации.

Енин отметил, что количество мобильных паспортных центров может обслуживать до 300 – 350 человек в сутки. Очередь формируется как онлайн, так и вживую.