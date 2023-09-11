Тревожит криминогенная ситуация: столица известной страны призвала туристов не покупать марихуану
Источник:Bloomberg
В целях борьбы бандитского насилия в свободном городе Копенгагена Софи Гесторп Андерсен, мэр датской столицы, обратилась к туристам и иностранным студентам с прямым призывом. Она просит их проявлять воздержание, когда дело доходит до покупки каннабиса на Пушер-стрит в Кристиании.
В Копенгагене призывают не покупать марихуану на Пушер-стрит
Власти и жители датской столицы обеспокоены криминогенной ситуацией в свободном городе Христиания. Поэтому таким образом хотят изменить это.
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Хотя покупка травки для пятничной вечеринки "может показаться невинной", но деньги в конечном итоге окажутся в карманах преступных группировок, которые стреляют на наших улицах и подвергают опасности невинных людей,
– подчеркивает Андерсен.
Ее просьба прозвучала недавнему трагическому инциденту, в результате которого погиб 30-летний мужчина и еще четверо получили ранения во время столкновения между двумя бандами на территории Христиании. После этого тревожного события жители известного туристического места объединили свои голоса, призывая власти принять немедленные меры по закрытию так называемой улицы Пушер.
Андерсен призвала не только жителей Копенгагена, но также сотни тысяч приезжих туристов и многих новых иностранных студентов, только что переехавших в Копенгаген, держаться как можно дальше и воздерживаться от покупки марихуаны или других наркотиков на Пушер-стрит.
В Амстердаме запретят курить марихуану в квартале "красных фонарей"
Столица Нидерландов имеет репутацию наиболее либерального города Европы. Туристы часто едут туда, чтобы легально покурить марихуану и посетить секс-кварталы. Однако их поведение часто возмущает местных, потому нидерландцы решили бороться с овертуризмом.
Для этого власти Амстердама ввели еще один исторический запрет – с мая запретили курить марихуану в квартире красных фонарей.