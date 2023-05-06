Стамбул – в рейтинге самых популярных туристических городов: какие локации нельзя пропустить

Турецкий Стамбул справедливо называют городом контрастов. Именно благодаря этому разнообразию город на Босфоре так любят туристы.

Издание Travelofpass включило Стамбул в рейтинг самых распространенных туристических направлений этим летом. Также столица Турции вошла в список самых популярных европейских локаций, которые выбирают американские туристы, отмечает Закордон 24.

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За что путешественники так любят Стамбул и какие крутые места нужно обязательно увидеть в европейской и азиатской частях города – узнайте в материале.

Что стоит увидеть в Стамбуле

1. Пролив Босфор

Сложно даже выбрать, когда лучше сюда приходить – днем или на закате солнца. Живописные виды на пролив, видевший не одно историческое сражение, захватывают в любое время суток. Днем советуем прогуляться через мост с шумными рыбаками, хвастающимися своим уловом. Также посетите открытую террасу в кафе под мостом и попробуйте традиционный балык-экмек (рыба в хлебе – "звезда" турецкой уличной еды). В заключение можно покормить наглых чаек, от которых здесь нет отбоя.

А на закате берите билет на паром и наслаждайтесь переправой на другой берег Стамбула. Поверьте, вы не пожалеете, если увидите город из воды в вечерних огнях.



Вид на Стамбул с парома / Фото Raisky.travel

Как найти: Eminönü Rüstem Paşa, 34116 Fatih (İstanbul)

2. Голубая Мечеть

Голубая Мечеть – это без преувеличения один из главных символов Стамбула. Она очень популярна и открыта для туристов. Построенная по приказу султана Ахмета I, мечеть уникальна, ведь у нее не 4 минарета, а 6. По легенде, это ошибка архитектора, которая впоследствии стала "изюминкой" здания.

Свое название Голубая Мечеть получила благодаря декорированию: использованы уникальные голубые и белые керамические плитки ручной работы. Посетите храм и получите эстетическое удовольствие и необычайное душевное спокойствие.

Помните, что женщинам в мечеть можно заходить только с покрытой головой. Также при входе вас попросят снять обувь. Во время намаза (молитвы) в мечеть заходить запрещено.



Шесть минаретов голубой мечети / Фото Cultural Places

Как найти: Sultan Ahmet, Atmeydanı Cd. No:7, 34122 Fatih (İstanbul)

3. Айя-София

Место, где вы почувствуете 1500-летнюю историю и будете поражены великолепной архитектурой. Здесь, как и во всем Стамбуле, вы постигнете чрезвычайное сочетание контрастов – в храме сошлись христианская и исламская истории.

Айя-София является одной из самых популярных достопримечательностей Стамбула и символом "золотого века" Византийской империи. Сейчас храм представляет собой мечеть для мусульман, но открыт для представителей всех религий. Вас поразит огромный купол и уникальные золотые мозаики и иконы.

Не бойтесь очереди и толпы туристов у входа. Придется немного подождать, но вы однозначно не пожалеете, что побывали в месте с тысячелетней историей.



Айя-София – символ "золотого века" Византии / Фото yedikapitour.com

Как найти: Sultan Ahmet Mahallesi, Ayasofya Meydanı, 34122 Fatih (İstanbul)

4. Дворец Долмабахче

Это официальная резиденция турецкого премьер-министра, объединяющая роскошный дворец и не менее прекрасную территорию вокруг. Долмабахче украшает европейский берег Босфора своей барокковой архитектурой. До 1938 года здесь проживали турецкие правители. Запланируйте на поездку сюда не менее 2 часов, чтобы вдоволь погулять по живописному парку у воды и зайти в роскошные залы дворца.

Маленький совет: сделайте фото на фоне величественных колонн и ворот на территории, ведь в помещении фотографировать нельзя.



Роскошный дворец Долмабахче / Фото Istanbul Tourist Information

Где найти: Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Cd., 34357 Beşiktaş

5. Красочный район Балат

Это однозначно самое яркое место на южном берегу Стамбула. Живописный Балат – один из старейших районов города с красочными узкими улочками и разноцветными домами и кафе. Это мультикультурный район, где проживают греческие и еврейские семьи. Здесь иногда забываешь, что ты в Турции. Советуем не прокладывать конкретный маршрут, а просто гулять по улочкам Балата.

Обязательно сделайте фото возле ярких домиков по улице Merdivenli Ykş. Ее название переводится как "склон со ступенями". Эта улица расположена буквально под крутым углом, поэтому снимки получатся очень эффектными. Только не забудьте удобную обувь!



Улица "под углом" в районе Балат/ Фото Flickr

Как найти: Balat, Merdivenli Ykş., 34087 Fatih/İstanbul.

6. Рынок в районе Кадыкёй

И напоследок – непопулярная туристическая локация "для своих". Кадыкёй – большой, многонациональный район в азиатской части Стамбула. Здесь запросто можно провести целый день, но мы сосредоточимся на местном рынке.

В этой локации почти нет туристов и цены намного ниже, чем на людном Гранд-Базаре. Ароматы специй и кофе приведут вас на уличный рынок, где вы погрузитесь в атмосферу пикантного Востока. Что покупать? Свежие фрукты, овощи и рыбу. Именно рыбу – обязательно! От сладостей здесь тоже невозможно отказаться. Отличным подарком для близких из Стамбула будет набор из пахлавы и лукума или ароматных специй. Но будьте бдительны, считайте сдачу и следите за кошельком!



Рынок в районе Кадыкёй / Фото The Washington Post

Как найти: возле станции метро Kadıköy

Стамбул был и остается очень популярным туристическим направлением. Здесь гармонично сочетаются величие восточной истории и ритм современного западного города. И именно это привлекает путешественников со всего мира. Поэтому будьте готовы к очередям на популярных туристических объектах и толпе в центральных исторических районах, таких как Султанахмет.

Но с другой стороны, Стамбул – это город, где каждый может найти что-то свое, оригинальное, спонтанное. Даже если просто выйти и прогуляться по улочкам, вы получите удовольствие от встречи с такой Турцией.