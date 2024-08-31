Адское место: куда в Европе не рекомендуют ехать ни при каких обстоятельствах

Главное при планировании отпуска – выбрать идеальное место для себя. Турист со стажем Калеб рассказал в тиктоке, куда в Европе не стоит ехать ни при каких обстоятельствах.

Калеб рекомендует любой ценой избегать Алгарве – провинцию на юге Португалии. Она – очень популярна, однако слишком переоценена.

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Почему не стоит ехать в Алгарве

По словам Калеба, летом в Алгарве так много туристов, что негде яблоку упасть. Людей – море. И это существенно усложняет пляжный отдых, которым славится локация. Замечают, что отдохнуть у океана фактически нереально.

Худшее время для визита в Алгарве – лето. Если же вы мечтаете там побывать, лучше всего планировать путешествие в первые дни октября. Тогда еще достаточно тепло, чтобы насладиться отдыхом, одновременно людей – уже гораздо меньше.



Пейзажи Алгарве просто завораживают / Unsplash

Лучше всего добраться в Алгарве из Лиссабона. Популярный курорт со столицей Португалии разделяет всего 3 часа езды. В целом там туристов ждут живописные пейзажи, хорошо развитая инфраструктура и драйвовая ночная жизнь.

В общем летом 2024 года "досталось" многим известным локациям. В частности, Позитано (Италия), Миконасу (Греция), Парижу (Франция).