Дома лучше: почему украинцы готовы приезжать из Европы в Украину, чтобы сходить к врачу

Тысячи украинцев, которые находятся под временной защитой за границей, совершают короткую поездку домой, чтобы пройти обследование или лечение.

В Украине более доступна медицинская помощь и проще записаться к врачу, чем за границей. Поэтому часто украинцам лучше приехать на пару дней на лечение домой, чем ждать очередь к специалисту несколько недель. А если за границей нет медицинского страхования – услуги очень дорогие.

Читайте также Чтобы решить срочные вопросы: как и на кого оставить ребенка в Польше

Краткая поездка на прием к врачу

Агентство ООН по делам беженцев провело опрос и выяснило, что 39% переселенцев ездили из Европы в Украину, чтобы уладить дела с документами, увидеться с родными или посетить врача.

Историки и социологи утверждают, что масштаб таких путешествий особенный в современной истории. Эксперты считают, что краткие возвращения свидетельствуют о том, что украинские беженцы приспосабливаются к условиям войны и пытаются найти равновесие между пребыванием в безопасных странах за границей и возвращением к своей жизни.

Социолог из Университета Paris Nanterre Юлия Шукан, исследующая социальные последствия войны в Украине, указала, что это демонстрирует "возобновление связей с родиной без полного переселения".

Многие украинцы признались, что их поездки в Украину – это результат разочарования в европейской системе здравоохранения. Во-первых, нужно долго ожидать приема к врачу, во-вторых, не все довольны качеством медицинских услуг. Поэтому украинцы готовы преодолевать тысячи километров, чтобы вылечить больной зуб или сделать операцию.

Немаловажный фактор, безусловно, стоимость лечения. Дома – дешевле и нет языкового барьера. Да, большинство медицинских услуг в Европе застрахованным лицам оказывают бесплатно, но стоматологическая или специализированная помощь стоит там недешево.

Медицина просто лучше в Украине. Так и дешевле, и быстрее, и врачи более внимательны. Поэтому я приезжаю каждый раз, когда могу,

– поделилась Людмила Гуренчук, которая сейчас проживает во Франции.

Сначала украинских врачей, принимающих беженцев, несколько удивляли такие кратковременные возвращения. Но со временем они привыкли к ним, ведь регулярно слышали истории от пациентов о трудностях с европейской системой здравоохранения.

Очевидно, у европейской медицины есть недостатки, поэтому украинцы готовы потратить время и усилия на дорогу, чтобы попасть к врачу дома. А какие нюансы о медицинской системе в Канаде следует знать украинцам – читайте в материале по ссылке.