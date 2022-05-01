В McDonald's Польши теперь есть "Украинский бургер": выручку передадут на благотворительность

Поляки, гости страны и оказавшиеся в Польше украинцы теперь могут попробовать "Украинский бургер" в местных McDonald's. Новинка в польских заведениях сети появилась 27 апреля.

Не секрет, что в каждой стране меню McDonald's отличается. Среди предложений можно встретить особые блюда, ориентированные на предпочтения местных жителей. Так, в Украине это – "Украинский бургер", который теперь доступен и в польских ресторанах сети.

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Представители McDonald's в Польше говорят, что такое временное обновление меню – жест гостеприимства к беженцам из Украины. Кроме того, это позволит получить больше средств на гуманитарную помощь для украинцев.

Мы хотим, чтобы в наших ресторанах каждый мог чувствовать себя как дома – наша дверь открыта для всех. Поэтому на время ввели в меню "Украинский бургер". Представляя "Украинский бургер", мы хотим показать наше гостеприимство и солидарность,

– рассказывает Анна Борис, директор по корпоративным вопросам McDonald's Polska.

Сеть ресторанов передаст три злотых от продажи каждого "Украинского бургера" фонда "Дом Рональда МакДональда". В Украине он помогает родным быть рядом с детьми в больницах, в частности, строя и обустраивая семейные больницы.

"Украинский бургер" в McDonald's Polska

В польских заведениях теперь можно заказать ржаной бургер с курицей. Каков его состав:

Ржаная булочка

Чесночный соус

Свежий томат

Сочный бифштекс из курицы.



"Украинский бургер" в McDonald's Polska / Фото mcdonalds