Мужчина 23 года прожил на круизном лайнере и признался, сколько денег потратил

Марио Сальседо, которого в сети называют "Супер Марио" прожил на круизном лайнере уже 23 года. В определенный момент жизни мужчина решил, что суша больше не является его комфортным местом и нужно срочно что-то менять.

Львиное количество времени Сальседо проводит в Карибском море. Мужчина отмечает: если бы он захотел жить на круизных кораблях, которые совершают кругосветные путешествия, это стоило бы гораздо дороже.

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Во сколько Марио обходится его лайфстайл

Сальседо признался, что сначала один день такой круизной жизни обходился ему в сто долларов. В то же время впоследствии уровень расходов вырос. Тогда день на круизном лайнере начал стоить Марио 185 долларов. Сюда учтены чаевые и налоги. Однако мужчина не оплачивает путешествия на берег и другие дополнительные расходы, которые могут случиться во время круиза.

Марио заметил, что жизнь на круизном лайнере все равно обходится ему гораздо дешевле, чем если бы он решил поселиться в доме престарелых.

Своими буднями Марио абсолютно доволен. Мужчина отмечал, что ни о чем не жалеет.

Круизный лайнер "забыл" пожилых супругов

К слову, недавно круизный лайнер Norwegian Viva оказался в эпицентре скандала. Все потому, что он оставил пожилых супругов на берегу. Американцы Ричард и Клодин Гордон опоздали всего на 10 минут из-за непогоды. При этом команда лайнера была уведомлена о препятствии, которое постигло пару.