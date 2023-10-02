Итальянский уикенд: какие города могут заменить переполненную туристами Венецию

Сверхпопулярная Венеция – один из самых переполненных европейских городов. Туристический ажиотаж здесь настолько велик, что город даже ввел плату за въезд. Но почему бы не присмотреться к менее популярным, но также отличным локациям?

Буквально однодневная поездка в тихий итальянский городок, где вы сможете отдохнуть от толпы, оставит положительные впечатления надолго. Представьте, вам не придется стоять в очередях к популярным локациям и толкаться с другими путешественниками в узких переулках.

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4 малоизвестные локации в Италии, чтобы отдохнуть от толпы

Торчелло

Малонаселенный сейчас остров Торчелло раньше являлся оживленным торговым пунктом. Сейчас это зеленая территория с каналами, цветными домиками и садами. Главной достопримечательностью острова является Базилика Санта-Мария-Ассунта – величественный собор, основанный в 639 году. Он имеет уникальную мозаику, которая поразит даже привередливых путешественников.

Если вы хотите почувствовать атмосферу сельской местности, побродите по заливам Торчелло, перейдите мост Дьявола и насладитесь непринужденным обедом в таверне в тени деревьев.

Из Венеции в Торчелло можно доехать на вапоретто (водном автобусе) через час.

Уютная атмосфера Торчелло / Фото Unsplash

Виченца

Хотя Виченца расположилась в нескольких минутах на поезде от Венеции, она до сих пор остается относительно свободной от туристов. Здесь одна из самых элегантных улиц в Европе – Корсо Палладио.

Ее назвали в честь известного архитектора эпохи Возрождения Андреа Палладио. В Винченце расположены 23 здания, спроектированные Палладио, включая культовую виллу Ла Ротонда и роскошный Олимпийский театр.

Чтобы добраться из Венеции в Виченцу, можно воспользоваться региональным поездом, который курсирует раз в час.

Падуя

Сколько бы коктейлей Aperol Spritz вы не выпили в Венеции, но родиной оранжевого ликера является соседний город Падуя. На его шумной площади Пьяцца-делле-Эрбе, где в течение дня проходят ярмарки, можно присесть за столик в кафе. Заказывайте себе аперитив и просто наблюдайте за людьми. Другая площадь Падуи Прато делла Валле считается самой большой в Европе, на ней установили 78 гигантских статуй легендарных исторических деятелей.

Добраться до Падуи из Венеции можно на региональном поезде. Дорога займет полчаса.

Площадь с огромными скульптурами в Падуе / Фото Pexels

Феррара

Феррара – это архитектурный шедевр в регионе Эмилия-Романья. Здесь популярны величественный замок и городской собор в романском стиле. Но главное в этом месте – еда. Обратите внимание на запеканку пастиччо, равиоли и пасту с тыквой.

Скорые региональные поезда курсируют один раз в час из Венеции в Феррару. Дорога не займет больше часа.

Итальянская паста и равиоли / Фото Unsplash