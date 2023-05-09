Мальдивы Европы: где найти уникальный пляж с белым песком и кристально чистой водой

Мальдивские острова привлекают туристов своими райскими пляжами посреди Индийского океана. Но вы знали, что не обязательно преодолевать тысячи километров, чтобы найти эти идеальные пейзажи? Где в Европе спрятались бюджетные Мальдивы, читайте дальше.

Открываем секрет: бюджетные "Мальдивы Европы" нужно искать на юге Италии. Maldive del Salento Pescoluse – популярный пляж с белоснежным песком и кристально чистой водой. Это излюбленное место итальянцев на побережье Ионического моря.

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Ежегодно на берег Песколузе приезжают тысячи любителей роскошных многокилометровых пляжей, ласкового солнца и лазурного моря. А главное – такой отдых намного бюджетнее VIP-туров на Мальдивские острова.

Песколузе – настоящая курортная звезда муниципалитета Саленто. Его пляжи могут смело соперничать с экзотическими пейзажами Мальдивских и Карибских островов.

Широкая пляжная линия Саленто / Фото The Wom Travel

Отдых на Мальдивах Саленто подойдет как для влюбленных пар, так и для семей с детьми. Песчаная линия пляжа довольно широкая, поэтому легко найти уютное место. Итальянцы позаботились о комфорте туристов на пляже Песколузе: отдыхающим предлагают еду и напитки в нескольких пляжных кафе, шезлонги и бесплатный Wi-Fi.

Комфорт для туристов на пляже Песколузе / Фото Spiagge.it

Как добраться до "‎Итальянских Мальдив"

Лучшее время для путешествия на юг Италии – с мая по сентябрь. В этот период "Итальянские Мальдивы" очень популярны как среди итальянцев, так и среди иностранных туристов.

Белоснежные пляжи на побережье Ионического моря расположились на так называемом "каблуке" Италии, в регионе Апулия. Ближайший аэропорт находится в городе Бриндизи. Автомобилем до Maldive del Salento Pescoluse удобно добраться из двух курортных городков: Лечче или Галлиполи. Дорога на райский пляж займет менее часа.

Туристы, побывавшие на итальянских Мальдивах, восхищаются голубой водой и длиной пляжей. В своих отзывах они хвалят побережье Песколузе за чистоту и хорошую туристическую инфраструктуру. Путешественники обещают вернуться сюда, чтобы сделать еще больше потрясающих фото и насладиться Ионическим морем.