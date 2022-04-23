Майские выходные в Польше: полный список нерабочих дней
23 апреля 2022 , 13:31Читати новину українською
Источник:Tvojarabota
Поляков ждет один дополнительный выходной в мае. Читайте дальше, какой день будет нерабочим в этом году.
Так, в Польше на май приходится два государственных праздника. Они постоянны и ежегодно не меняют свою дату, как, например, Пасха.
И еще Как украинцам в Польше подготовиться к православной Пасхе: полезные советы
Майские выходные в Польше
В последнем весеннем месяце поляки будут праздновать 1 мая День труда и День Конституции – 3 мая. Но поскольку первое число и так приходится на воскресенье, то дополнительный выходной будет только ко Дню Конституции – 3 мая (вторник).
Однако если у вас есть возможность взять выходной 2 мая (в понедельник), тогда легко можно организовать удлиненный уикенд, который будет длиться 4 дня.
Вам может быть интересно – Как поляки помогают Украине: смотрите видео