Майские выходные в Польше: полный список нерабочих дней

Поляков ждет один дополнительный выходной в мае. Читайте дальше, какой день будет нерабочим в этом году.

Так, в Польше на май приходится два государственных праздника. Они постоянны и ежегодно не меняют свою дату, как, например, Пасха.

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Майские выходные в Польше

В последнем весеннем месяце поляки будут праздновать 1 мая День труда и День Конституции – 3 мая. Но поскольку первое число и так приходится на воскресенье, то дополнительный выходной будет только ко Дню Конституции – 3 мая (вторник).

Однако если у вас есть возможность взять выходной 2 мая (в понедельник), тогда легко можно организовать удлиненный уикенд, который будет длиться 4 дня.

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