В Европе появится новая авиакомпания: назвали первые рейсы

Туристам сообщили о появлении новой авиакомпании – Lufthansa City. Это – дочерняя компания уже легендарной Lufthansa.

Запуск Lufthansa City анонсировали еще в 2023 году. А теперь уже известно, что история авиакомпании стартует уже в этом апреле.

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Куда состоятся первые рейсы

Путешественникам рассказали о первых рейсах Lufthansa City. В первое время они будут происходить из Мюнхена в:

Берлин;

Гамбург;

Бремен;

Дюссельдорф;

Кельн;

Ганновер;

Бирмингем;

Манчестер (Великобритания);

Бордо (Франция).

Отмечают, что в Lufthansa City – амбициозные планы. Уже до конца 2024 года авиакомпания планирует расширить сеть и реализовывать рейсы в другие европейские города.

В Lufthansa City сообщили, что выполнять рейсы будут два самолета Airbus A319. Они могут перевозить более 130 пассажиров. Lufthansa City будет иметь свой флот и персонал. Однако известно, что авиакомпания будет перевозить пассажиров Lufthansa. Билеты можно будет приобрести через Lufthansa Group.

Lufthansa City – не первая дочерняя компания Lufthansa. На авиарынке уже успешно функционирует Lufthansa CityLine. Открытие второй дочерней компании поможет Lufthansa сэкономить на расходах на персонал. Сейчас авиакомпания переживает не лучшие времена. В частности, на это влияют забастовки, которые происходят в аэропортах Германии.