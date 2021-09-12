Лучшие города мира 2021: рейтинг журнала Time Out
Источник:Time Out
Согласно четвертому ежегодному индексу Time Out, лучшим городом 2021 года признано Сан-Франциско. Пятерку лидеров закрывают Амстердам, Манчестер, Копенгаген и Нью-Йорк.
Ежегодно индекс журнала Time Out сочетает опыт и впечатления тысяч людей касательно сотен городов по всему миру. В этом году на результаты повлияли более 27 тысяч участников опроса, на основе которого журнал составил рейтинг 37 лучших городов мира.
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Что известно об индексе Time Out
Респонденты опроса делились в анкетах своим опытом того, насколько легко в пределах города найти возможности самовыражаться, завести новых друзей, отдыхать и открывать для себя что-то новое.
Города были оценены, в частности, по следующим критериям:
- предложения еды и напитков;
- культура и ночная жизнь;
- активизм и общественные проекты;
- инклюзивность и социальная жизнь;
- постоянство и важность зеленых насаждений;
- экологические инициативы.
Лидеры рейтинга Time Out – это города-чемпионы в сферах культуры, новых проектов и инициатив, которые формируют мир таким, каким мы все хотим его видеть. Цель индекса нашего журнала – узнать, что жители городов думают о жизни и общении в своих населенных пунктах прямо сейчас,
– объясняет главный редактор журнала Time Out Кэролайн Макгинн.
Лучшие города мира 2021: рейтинг журнала Time Out
|Место
|Город
|Страна
|1
|Сан-Франциско
|США
|2
|Амстердам
|Нидерланды
|3
|Манчестер
|Великобритания
|4
|Копенгаген
|Дания
|5
|Нью-Йорк
|США
|6
|Монреаль
|Канада
|7
|Прага
|Чехия
|8
|Тель-Авив
|Израиль
|9
|Порту
|Португалия
|10
|Токио
|Япония
|11
|Лос-Анджелес
|США
|12
|Чикаго
|США
|13
|Лондон
|Великобритания
|14
|Барселона
|Испания
|15
|Мельбурн
|Австралия
|16
|Сидней
|Австралия
|17
|Шанхай
|Китай
|18
|Мадрид
|Испания
|19
|Мехико
|Мексика
|20
|Гонконг
|Китай
|21
|Лиссабон
|Португалия
|22
|Бостон
|США
|23
|Милан
|Италия
|24
|Сингапур
|Сингапур
|25
|Майами
|США
|26
|Дубай
|ОАЭ
|27
|Пекин
|Китай
|28
|Париж
|Франция
|29
|Будапешт
|Венгрия
|30
|Абу-Даби
|ОАЭ
|31
|Сан-Паулу
|Бразилия
|32
|Иоханнесбург
|ПАР
|33
|Рим
|Италия
|34
|Москва
|Россия
|35
|Буенос-Айрес
|Аргентина
|36
|Стамбул
|Турция
|37
|Бангкок
|Таиланд