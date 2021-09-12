Согласно четвертому ежегодному индексу Time Out, лучшим городом 2021 года признано Сан-Франциско. Пятерку лидеров закрывают Амстердам, Манчестер, Копенгаген и Нью-Йорк.

Ежегодно индекс журнала Time Out сочетает опыт и впечатления тысяч людей касательно сотен городов по всему миру. В этом году на результаты повлияли более 27 тысяч участников опроса, на основе которого журнал составил рейтинг 37 лучших городов мира.

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Что известно об индексе Time Out

Респонденты опроса делились в анкетах своим опытом того, насколько легко в пределах города найти возможности самовыражаться, завести новых друзей, отдыхать и открывать для себя что-то новое.

Города были оценены, в частности, по следующим критериям:

предложения еды и напитков;

культура и ночная жизнь;

активизм и общественные проекты;

инклюзивность и социальная жизнь;

постоянство и важность зеленых насаждений;

экологические инициативы.

Лидеры рейтинга Time Out – это города-чемпионы в сферах культуры, новых проектов и инициатив, которые формируют мир таким, каким мы все хотим его видеть. Цель индекса нашего журнала – узнать, что жители городов думают о жизни и общении в своих населенных пунктах прямо сейчас,

– объясняет главный редактор журнала Time Out Кэролайн Макгинн.

Лучшие города мира 2021: рейтинг журнала Time Out