Лучшие города мира 2021: рейтинг журнала Time Out

12 сентября 2021 , 11:50
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Источник:

Time Out

Согласно четвертому ежегодному индексу Time Out, лучшим городом 2021 года признано Сан-Франциско. Пятерку лидеров закрывают Амстердам, Манчестер, Копенгаген и Нью-Йорк.

Ежегодно индекс журнала Time Out сочетает опыт и впечатления тысяч людей касательно сотен городов по всему миру. В этом году на результаты повлияли более 27 тысяч участников опроса, на основе которого журнал составил рейтинг 37 лучших городов мира.

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Что известно об индексе Time Out

Респонденты опроса делились в анкетах своим опытом того, насколько легко в пределах города найти возможности самовыражаться, завести новых друзей, отдыхать и открывать для себя что-то новое.

Города были оценены, в частности, по следующим критериям:

  • предложения еды и напитков;
  • культура и ночная жизнь;
  • активизм и общественные проекты;
  • инклюзивность и социальная жизнь;
  • постоянство и важность зеленых насаждений;
  • экологические инициативы.

Лидеры рейтинга Time Out – это города-чемпионы в сферах культуры, новых проектов и инициатив, которые формируют мир таким, каким мы все хотим его видеть. Цель индекса нашего журнала – узнать, что жители городов думают о жизни и общении в своих населенных пунктах прямо сейчас,
– объясняет главный редактор журнала Time Out Кэролайн Макгинн.

Лучшие города мира 2021: рейтинг журнала Time Out

Место Город Страна
1 Сан-Франциско США
2 Амстердам Нидерланды
3 Манчестер Великобритания
4 Копенгаген Дания
5 Нью-Йорк США
6 Монреаль Канада
7 Прага Чехия
8 Тель-Авив Израиль
9 Порту Португалия
10 Токио Япония
11 Лос-Анджелес США
12 Чикаго США
13 Лондон Великобритания
14 Барселона Испания
15 Мельбурн Австралия
16 Сидней Австралия
17 Шанхай Китай
18 Мадрид Испания
19 Мехико Мексика
20 Гонконг Китай
21 Лиссабон Португалия
22 Бостон США
23 Милан Италия
24 Сингапур Сингапур
25 Майами США
26 Дубай ОАЭ
27 Пекин Китай
28 Париж Франция
29 Будапешт Венгрия
30 Абу-Даби ОАЭ
31 Сан-Паулу Бразилия
32 Иоханнесбург ПАР
33 Рим Италия
34 Москва Россия
35 Буенос-Айрес Аргентина
36 Стамбул Турция
37 Бангкок Таиланд
Автор: Сергій Зятюк