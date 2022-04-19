"Только для россиян": появились детали о новой авиакомпании Турции
Источник:Airport Haber
В начале апреля Турция заявила о создании новой авиакомпании. Она будет заниматься только перевозкой русских туристов на турецкие курорты.
Детали о новой авиакомпании Турции
Теперь известно, что она получила название Southwind, и будет базироваться в Анталии. Официально начнет свою деятельность в конце мая.
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Согласно информации, сначала она будет эксплуатировать пять самолетов Airbus – три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.
Отмечается, что ходатайство о создании Southwind было принято Главным управлением гражданской авиации (ГУГА).
Как заявили в стране, цель такого "прекрасного" решения на фоне военного конфликта между Россией и Украиной – не оставлять российский рынок пустым и не перекрывать турпоток из России в Турцию из-за санкций.
По мнению властей, благодаря этой авиакомпании можно будет привлечь дополнительно миллион российских туристов. По их словам, это улучшит ситуацию в стране.