Очаровательный и очень комфортный для туристов: какой город ЕС – идеален, чтобы провести там отпуск

Греция регулярно оказывается в топах стран, которые стоит посетить летом. Древняя страна привлекает путешественников из разных уголков мира своей красотой и таинственностью. Кроме того, Афины – одна из самых лучших европейских стран для туристов.

Если в Рим ведут все дороги, то об Афинах рассказывают все мифы. Город богов и героев долгое время был центром величественной и прекрасной античной цивилизации. Прошли тысячелетия, однако Афины не потеряли своей фантастической атмосферы, рассказывает Закордон 24. Находясь там, можно почувствовать, как древние храмы и театры раскрывают свои тайны и делятся легендами.

Обратите внимание Величественный и очень красивый: какой недооцененный город Германии стоит посетить в июне

Почему Афины – идеальный вариант для туристов

Афины стали одним из лучших городов для пешеходных прогулок. Почти все must visit локации расположены там почти рядом. Кроме того, инфраструктура Афин прекрасно развита для того, чтобы быстро и комфортно добраться из одной точки своего маршрута в другую.

Единственный нюанс: немало выдающихся локаций, например Акрополь, лучше всего посещать рано утром или поздно вечером. Все потому, что днем там негде яблоку упасть из-за туристов. К слову, в Акрополь уже начали организовывать так называемые "элитарные туры". Причиной стало рекордное количество путешественников, которые хотят его увидеть. "Элитарные туры" будут проводить с 07:00 до 09:00 и с 20:00 до 22:00.



Афины – идеальный город для туристов / Unsplash

Все Афины – как музей под открытым небом. Туристы отмечают, что в спокойный ритм города и его величественную атмосферу влюбляешься с первого дня знакомства.

Кроме того, город имеет много таких путешественнических радостей как магазины и рестораны. В последних можно попробовать уникальную греческую кухню. В частности, лакомства, которые смакуют, как кондитерская мечта.