Туристов массово эвакуируют с греческого острова из-за лесных пожаров

Тысячи туристов бегут с курортного острова Родос. В регионе шесть дней бушуют лесные пожары. Это самая масштабная эвакуация в истории Греции.

Лесные пожары охватили греческий остров Родос и вплотную подобрались к гостиницам. По последней информации, эвакуировали уже более 19 тысяч туристов.

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Самая масштабная эвакуация в истории

Людей вывозят из частных вилл, гостиниц и пансионатов на Родосе. Греция долго страдала от чрезмерной жары, которая спровоцировала лесные пожары. Сильный ветер значительно усложняет сдерживание огня.

В греческом правительстве утверждают, что это самая большая пожарная эвакуация за всю историю страны. Некоторые туристы уехали из зоны пожаров самостоятельно, воспользовавшись собственным транспортом.

Многим пришлось покинуть свои отели, когда пламя достигло приморских поселков Лардос, Киотари, Калатос и Геннади. Люди собирались прямо на улице под багровым от пожаров небом и ждали, когда их заберут в безопасное место. Некоторым гостям острова пришлось провести ночь в спортзалах, школах и на стадионах.

Туристов вывозят по суше и морю

Часть людей вывезли с опасной территории по суше, а часть – морем. Туристические операторы пытаются забрать своих туристов из Греции. Для этого они заказывают дополнительные чартерные рейсы. А также отменяют те самолеты, которые должны были доставить на остров Родос новых отдыхающих.

Греческое правительство сообщает, что серьезно пострадавших за эти дни нет. Но девять человек были госпитализированы, у большинства из них проблемы с дыханием из-за дыма.

Власти предупреждают, что масштабные лесные пожары будут бушевать еще несколько дней. Температура воздуха в Греции сейчас критически высока. В воскресенье она достигла 43°C в столице – Афинах, а на внутренних равнинах страны было зафиксировано 45°C.