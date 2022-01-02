Как легализоваться в Италии: полезные советы для мигрантов

Легализация – это цель многих украинцев за рубежом. В некоторых странах ее относительно легко достичь, в других – почти невозможно. Украинцы в Италии могут получить желаемую легализацию несколькими способами.

Есть как минимум 4 возможности легализоваться в Италии. Ими охотно пользуются многие иммигранты из Украины.

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Как легализоваться в Италии

Женитьба с гражданином страны ЕС

Значительно легче получить легализацию в Италии людям, состоящим в законных брачных отношениях с гражданином страны ЕС.

Среди документов, необходимых для подачи заявления на женитьбу с гражданином ЕС в Италии, разрешение на проживание не требуется. А после женитьбы иностранец имеет право на получение карты на проживание по семейным мотивам.

Объединение семьи

Согласно итальянскому законодательству, иностранец, легально проживающий в Италии, имеющий размер прибыли и жилье, соответствующие закону, может подать заявление на объединение семьи с несовершеннолетними детьми, родителями старше 65 лет или мужем или женой. Таким образом партнеры получают возможность легального пребывания в Италии.

Декрет флусси (Flussi migratori)

Декрет флусси – это постановление правительства, разрешающее приезд в Италию иностранных работников из стран, не входящих в ЕС. Цель постановления состоит в регулировании потоков рабочей силы.

Как показывает практика, этим постановлением очень часто пользуются иностранцы, желающие легализовать свое положение в Италии. Но по истечении срока документа люди начинают искать другие, более длительные и более надежные, способы легализации.

Санатории для нелегалов (Sanatoria)

Получить статус легального резидента можно при проведении кампании под названием Sanatoria. В этот период нелегальные иммигранты, проживающие в Италии без вида на жительство, могут подать запрос на легализацию.

Предугадать выход амнистии невозможно. Они бывают общими или для определенной категории иностранцев. Детали каждой легализации описываются в тексте, изданном правительством, и отличны для каждого случая.