Мгновенная карма: семья с детьми дважды попыталась "украсть" место в самолете и поплатилась

Бен рассказал, как семья с двумя детьми решила украсть его места в самолете. Однако карма сработала действительно мгновенно. Пользователи сети – в восторге от истории.

Планируя полет в Сиэтл (США) Бен позаботился, чтобы получить комфортное место у окна. Однако он не учел, что за то время, пока будет искать свое место, вмешается наглая семья.

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Эпические детали истории

Пока Бен находился в активном поиске семья расположилась через весь ряд, в частности, заняв его сиденье. Возле окна посадили девочку. Бен попытался вежливо объяснить, что это – его место. Однако отец семейства заявил, что они с женой и детьми хотели бы сидеть вместе. Вместо этого Бену предложили место посередине.

Бен заметил: если бы полет был коротким, он бы охотно пошел навстречу семейству, однако лететь в Сиэтл надо было 6 часов. Именно поэтому он настоял на своем и, в конце концов, все-таки занял свое место.

После завершения посадки на борт заходит ассистент и говорит: "Сэр, мы повысили вам класс до первого, если хотите, можете взять свои вещи". Мама с сарказмом говорит ребенку, что после всего этого она сможет получить место обратно, на что сотрудник авиакомпании ответил, что сиденья у окна также были перераспределены,

– заявил Бен.

Когда он направлялся к своему новому месту, не сдержался, чтобы не адресовать семейству самодовольную улыбку. Люди вокруг были в восторге от такого поворота событий. Пользователи сети также оставили море положительных комментариев.