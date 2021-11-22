Купил права за 200 долларов: молодому украинцу "светит" до 5 лет тюрьмы в Польше

Польские стражи порядка задержали в Варшаве 22-летнего украинца. Он предъявил им водительские права, но документы оказались поддельными.

Полиция остановила автомобиль Skoda по улице Кохановского в варшавском районе Беляны. Водителя попросили показать документы. Правоохранители проверили удостоверение – оно оказалось поддельным.

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Украинец купил фальшивые документы

Поэтому водитель немедленно задержан и доставлен в полицейское отделение на улице Стефана Жеромского. Выяснилось, что тот купил водительские права. За это он заплатил ему 200 доларов. Следователи предъявили украинцу обвинения по статье об использовании поддельного документа.

Другой украинец ранее помог полиции

Теперь дело будет рассматривать суд. Водителю грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или даже тюрьма – на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Накануне в Польше украинец поступил. Муж проходил мимо банкомата и увидел, что из него торчат 5 тысяч злотых, а рядом никого нет. Это произошло в городе Свиноуйце. Он сразу сообщил правоохранителям о забытых деньгах. Полиция оценила поступок и поблагодарила его за честность. Впоследствии вся сумма вернулась к своему владельцу – в участок обратилась жена забывшего их поляка.