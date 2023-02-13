Куда пойти и чем заняться в Гданьске: идеальный мини-гайд для многодневного путешествия

Гданьск – самый большой портовый город Польши, имеющий интересную историю и неповторимый морской дух. Его еще называют "польской морской столицей", ведь город расположен на севере государства, в Поморском воеводстве.

Хотя Гданьск омывается водами Балтийского моря, туристы обычно посещают его не для того, чтобы позагорать и отдохнуть на пляже. А, прежде всего, из-за влажного морского климата.

Читайте также Как написать резюме: лайфхаки по созданию CV и мотивационного письма

Город является известным культурным и научным центром Польши, а также мощным транспортным узлом северной части страны. Гданьск приберег для посетителей множество памятных мест, достойных внимания. Если вы запланировали поездку в Гданьск на несколько дней, рекомендуем список локаций, которые непременно стоит посетить в этом славном городе.

Как доехать до Гданьска

В нынешних реалиях, когда воздушное пространство над Украиной закрыто, удачным вариантом будет автобусный переезд. Украинские перевозчики предлагают билеты на рейс "Львов – Гданьск" за 1300 – 1500 гривен. Время в пути – 13 – 20 часов, в зависимости от рейса и очереди на границе. Поэтому рекомендуем запастись терпением.

Какие места посетить

После прибытия и поселения в отель или хостел, первым делом устроите прогулку к главной площади города Długi Targ и улице Długa в районе Старый город (Stare miasto). Здесь вас ждут разноцветные старые дома с узкими фасадами и острыми крышами, которые являются визитной карточкой Гданьска. На этой улице также можно увидеть знаменитую Ратушу с позолоченной статуей Зигмунда Августа на вершине купола, Зеленые и Золотые ворота, а также символ города – фонтан Нептуна.

Если вам по душе оригинальные архитектурные достопримечательности, тогда не минуйте Браму-кран (Brama Żuraw). Этот портовый кран считается одним из самых древних построенных в Европе, датированный 14 веком. Внутри здания находится музей.



Брама-кран в Гданьске (справа на фото) / Фото Pixabay

Далее рекомендуем направиться на улицу Мариацкую (Ulica Mariacka). Здесь вы найдете множество уютных кафе, лавок, домов с неординарными фасадами и галереи.

Улица ведет к еще одному архитектурному памятнику Гданьска – Базилики Пресвятой Девы Марии (Bazylika Mariacka). Стоит подняться по 400 ступенькам к смотровой площадки колокольни Базилики – оттуда открывается потрясающий вид на город.

Также за красивыми видами не помешает пойти к Обзорному колесу в Старом городе.

Базилика Пресвятой Девы Марии в Гданьске / Фото Pixabay

Хотите почувствовать свежий морской бриз в Гданьске? Тогда вам к Пристани Бжежно (Brzeźno Molo), расположенный в курортном районе города. Прогулочные зоны здесь являются любимыми местами отдыха у моря как жителей города, так и его гостей. Интересно, что причал простирается на 100 метров вглубь моря.

Где вкусно поесть

Какой же Гданьск без традиционной польской кухни? Поэтому рекомендуем посетить ресторан Retman на улице Stągiewna, 1. Колоритный ресторан расположен на набережной, поэтому это идеальное место для фотографий из отпуска. Аппетитные блюда в меню, популярные среди туристов, включают борщ с фаршированными клецами и рыбу (судак или форель).

В поисках подлинного духа города на берегу моря посетите также древнее заведение Restauracja Kubicki на улице Wartka, 5. Открытый в 1918 году, этот ресторан известен как старейшее семейное заведение города. Свиная ножка и традиционные рыбные блюда здесь особенно вкусны.

Автор: студентка ЛНУ имени И. Франко Анастасия Доскоч