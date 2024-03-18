Главный конкурент Парижа, но без толпы: какой европейский город стоит посетить весной

Весна в Париже – мечта для многих. Поэтому чаще всего на улицах французской столицы – целые толпы туристов. Кроме того, город активно готовится к Олимпийским играм. В частности, это привело к "скачку" цен.

Этой весной эксперты по туризму рекомендуют путешественникам обратить внимание на Брюссель. Это "позолоченный" город – не менее прекрасный, однако гораздо свободнее от туристов, чем Париж.

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Почему стоит посетить Брюссель

Ежегодно бельгийскую столицу посещает более 3 миллионов путешественников. Это – в десятки раз меньше посетителей, чем принимает Париж (пятый город – в топе самых посещаемых в мире).

Однако эксперты по туризму отмечают, что Брюссель – одно из главных украшений старой Европы. За свою более чем тысячелетнюю историю город соединил различные культуры и сохранил свой неповторимый шарм.

Люди, которые посетили Брюссель, замечают, что в город хочется возвращаться снова и снова. Город имеет множество секретов и постепенно раскрывает их любознательным путешественникам.

"Визитной карточкой" Брюсселя является площадь Гран-Плас. Каждое здание – настоящее произведение архитектурного искусства – имеет свое имя. В частности, там можно встретить "Лису" и "Звезду".



"Позолоченный Брюссель" / Unsplash

Также все дороги туристов ведут к Королевскому дворцу. Кстати, его можно посетить бесплатно (если не попадете на время официального приема, когда двери – закрыты).



Ежегодно город принимает более 3 миллионов туристов / Unsplash

Кроме того, одним из символов Брюсселя является Ратуша. Посетить ее можно свободно (исключение – время, когда проходят заседания городского совета).

На знакомство с Брюсселем рекомендуют выделить не менее 2 – 3 дней. И напоминаем, что must have – попробовать бельгийский шоколад.