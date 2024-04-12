Затерянное в Альпах: какой сказочный австрийский городок стоит посетить весной

Австрия – одна из лучших стран для путешествий весной. Местные Альпы расцветают, а в уютных "затерянных" городках устраивают колоритные праздники. Одной из самых популярных локаций для отдыха в Австрии является городок Галльштадт.

Добраться до Галльштадта можно автобусом из Зальцбурга (с пересадкой в Бад-Ишли). В общем придется заплатить более 15 евро. Кроме того, украинские туроператоры предлагают автобусные туры с остановкой в Галльштадте.

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Что стоит знать, собираясь в Галльштадт

В городке на постоянной основе проживает менее тысячи человек. В то же время ежегодно Хальштат посетит около миллиона человек. Сказочный городок настолько поразил китайских туристов, что они решили построить его точную копию у себя на родине.

Если вы планируете провести каникулы в Галльштадте, жилье стоит бронировать заранее. В курортный сезон в местных отелях негде яблоку упасть. Кроме того, туристам стоит быть морально готовыми к тому, что придется ходить пешком: в Гальштате есть только две улицы, на которых разрешено движение автомобилей.



Галльштадт весной – просто сказочный / Unsplash

Сказочный Галльштадт будто замер в объятиях изумрудных Альп. Кажется, что там остановилось время, а картинка вокруг – настолько идиллическая, что можно усомниться в ее реальности. Гальштат расположен на берегу озера Галльштеттерзее.

В горах над Галльштадтом расположена одна из древнейших в мире соляных шахт. Первую соль здесь начали добывать еще до нашей эры. Чтобы посетить шахту, можно пройтись пешком в горы или подняться на фуникулере.

Центр Галльштадта – телепорт в сказку. Местная рыночная площадь – самое популярное место. Путешественники отмечают, что там – невероятная атмосфера.