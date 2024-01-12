Три новых города стали культурными столицами Европы в 2024 году: что они предлагают туристам

Сразу три новых культурных столицы Европы официально вступают в свои полномочия в 2024 году. В этот раз этот титул принимают города в Австрии, Эстонии и Норвегии.

В этом году новыми европейскими культурными центрами признали Бад-Ишль (Австрия), Тарту (Эстония) и Будё (Норвегия). Чем может удивить каждый из них и какие туристические магниты предлагают эти города для посетителей — дальше в материале.

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Бад-Ишль (Австрия)

Этот город расположился к востоку от Зальцбурга в исторической местности. Впервые за все время титул культурной столицы Европы получил городок во внутреннем альпийском регионе. Главные его прелести – горные панорамы, зеленые луга летом, снежные вершины зимой и кристально чистые озера.

Девиз Бад-Ишля как культурной столицы - "Соль и вода". История австрийского города тесно связана с добычей этого минерала. Туристов в этом году здесь ждут многочисленные фестивали и мероприятия. Их посвятят региональным традициям. В Бад-Ишле отличная природа благодаря альпийским озерам. Также здесь можно отдохнуть на термальном курорте.

Бад-Ишль – австрийская жемчужина 2024 года / Фото Unsplash

Тарту (Эстония)

Это уже второй город в Эстонии, получивший почетное звание культурной столицы Европы. Первым был Таллин в 2011 году. Нынешний лозунг Тарту — "Искусство выживания". Этот слоган призван отразить силу искусства, влияющего на будущее Европы в важных сферах жизни. Именно в Тарту зародилась эстонская песня и театр, поэтому он по праву считается культурным центром Эстонии.

Фестивали и мероприятия, которые запланированы на 2024 год, посвятят актуальным для Европы вопросам будущего развития. Это защита окружающей среды, популяризация науки и технологий.

Тарту ждет туристов в 2024 году / Фото Unsplash

Будё (Норвегия)

Еще одна европейская культурная столица 2024 года – норвежский город Будё. Впервые этот почетный титул получает город, расположенный за полярным кругом. Культурная программа будет объединена под лозунгом ARCTICulation.

Для туристов было подготовлено более тысячи мероприятий и сотни культурных проектов, посвященных истории и современной жизни населения Арктики. Организаторы надеются, что в течение года регион посетит полмиллиона гостей.

Будё – центр культуры за полярным кругом / Фото Unsplash

Титул культурной столицы Европы получают европейские города с 1985 года. Лучших кандидатов отбирает независимое жюри. Завоевать это звание не просто: город должен предложить интересную культурную программу на весь год. За это он получает помощь Евросоюза в организации мероприятий, чтобы привлечь новых инвесторов и туристов.

В прошлом году звание культурной столицы Европы получили греческий город Элефсин, румынская Тимишоара и венгерский Веспрем.