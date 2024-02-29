Влюбит с первого взгляда: какой город в Европе – самый бюджетный для туризма

Весеннее путешествие на Балканы – мечта. И осуществить ее можно довольно бюджетно. Ведь именно там расположен самый дешевый в Европе город для туристов.

Говорится о городе Сараево – это столица Боснии и Герцеговины. Ее еще называют "европейским Иерусалимом". Потому что в одной локации там можно посетить мечеть, католическую церковь, православную церковь и синагогу.

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Сараево – прекрасное место для отдыха. Сочетание культур подарило город уникальную архитектуру.

Старинные районы, средневековые улочки, крепость, старые базары, антикварные лавки и колоритные рестораны. Последние предлагают блюда боснийской и турецкой кухни. А цены – очень бюджетные. В частности, обед из трех блюд будет стоить около 500 гривен. Туристам рекомендуют непременно попробовать долму и пахлаву.



Сараево – город культур / Unsplash



Местный базар – одно из любимых мест туристов / Unsplash

Город расположен на реке Миляцка. В жаркое время она добавляет солнечному балканскому городу прохлады. Местные любят Миляцку и охотно отдыхают на ее берегах.

Поклонникам шопинга и вечеринок в Сараево скучно точно не будет. В городе много магазинов и ночных клубов. Жизнь так и бурлит.

Кроме того, туристам предлагают туры и экскурсии в другие выдающиеся локации Боснии и Герцеговины. Цены не кусаются.