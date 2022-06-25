Круизный лайнер впервые прошел под новым мостом в Хорватии: потрясающие фото

Под Пелешацким мостом в Хорватии прошел первый огромный лайнер. Соответствующие снимки появились в сети.

Пока Пелешацкий мост, соединяющий регион Дубровник-Неретва с материковой частью Хорватии, планируют ввести в эксплуатацию, под ним уже прошел первый круизный лайнер.

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Речь идет о Bolette, который имеет 12 палуб и вмещает 1380 пассажиров. Он отправился в круиз с Багамских островов. Длина лайнера свыше 237 метров, а ширина – 32,5 метра. Воздушная осадка или высота от воды до самой высокой точки на корабле составляет 48,1 метра. Тем временем под новым мостом могут помещаться корабли высотой до 55 метров.



Это самый большой лайнер, который когда-либо становился на якорь у единственного города БиГ на Адриатическом побережье.

Bolette сделал 14-часовую остановку возле Неума. За это время для нескольких сотен пассажиров с корабля будет организовано туристическое путешествие по Боснии и Герцеговине. Туристы посетят Меджугорье, водопад Кравица, Мостар и Сараево.

Лайнер Bolette под Пелешацким мостом



Фото: Klix



Фото: Klix



Фото: Klix



Фото: Klix