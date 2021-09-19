Коронавирус помог зарабатывать больше, – мигрантка рассказала о сезонных работах в Польше

Каждый сезон количество вакансий для украинцев в соседней стране растет. На это влияет положительный опыт украинцев в ​​Польше, а также то, что сами поляки массово ездят на заработки в Германию.

Об этом рассказала Татьяна Биусова – украинка, которая уже семь лет подряд выполняет сезонные работы в Польше. По ее словам, начать зарабатывать в соседнем государстве абсолютно не сложно. Главное – наладить знакомства.

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История сезонной работницы из Украины

Сейчас Татьяна работает на клубничном поле. После этого, рассказывает, поедет на новую работу – будет разбирать брокколи. В этом году планирует быть в Польше до конца октября.

История заработков девушки началась с того, что знакомая дала ей телефон водителя. Татьяна созвонилась с ним и договорилась о поездке в ближайшее время. Через несколько дней после этого звонка водитель уже забрал ее и других рабочих и повез в Польшу на сбор малины.

Это, собственно, была моя первая поездка в Польшу на сезонные работы. Там мы познакомились с ребятами, и уже с ними я поехала на клубнику. И так уже седьмой год я работаю,

– рассказывает украинка.

Татьяна Биусова ездит в Польшу на работу уже семь лет подряд / Фото Depo Lviv

Во время пандемии, добавляет Татьяна, темп поездок на работу в Польшу значительно снизился. Многие работники не могли пересечь границу из-за строгих правил. Некоторые люди боялись заразиться. Зато Татьяна с подругой ездили в Польшу на работу. Более того, начали зарабатывать больше.

В этом году оплата за работу возросла. Ранее мы получали по 10 злотых в час, теперь работаем за 12 злотых. Смена – 10 часов. Питание и проживание – бесплатно. Единственное, нас не кормят, а выдают продукты, и мы сами себе готовим. Специально для нас здесь построили помещения: одна большая комната, одна маленькая, кухня и две душевые кабины. Хуже всего – это туалет: он на улице,

– говорит Татьяна Биусова.

Каждая поездка, отмечает Татьяна, проходит по-разному. На это влияют многие факторы: время года, специфика самой работы и отношение хозяев. Одни поляки к эмигрантам относятся хорошо, другие – не обеспокоены условиями проживания наемных рабочих. Так, рассказывает львовянка, "на малине" условия намного лучше, поскольку работники живут с поляками в одном доме, где есть нормальные душ, туалет, большой плазменный телевизор с украинскими каналами. Иногда хозяин готовит рабочим еду или же они делают это на кухне сами. Часто поляков нет дома вообще, потому что они ездят на заработки в Германию, говорит Татьяна.

Ранее Татьяна ездила в Польшу на три месяца. Теперь может выбирать себе время пребывания за границей. Как правило, это 1,5 – 2 месяца на один вид работ, потом на такой же срок – на другой вид работ. Такой подход кажется работнице лучшим, ведь от одного типа работы организм очень устает. Если же менять нагрузку, то работа делается легче, объясняет Татьяна.

Сезонные работники начинают рабочий день в 6 утра. В Польше принято начинать работать раньше. Но и завершают работу тоже на час или два быстрее, чем в Украине.

Однако, продолжает Татьяна, в Польше ищут не только сезонных работников в агросектор. Востребованы вакансии врачей и работников сферы ремонта и строительства. Например, стоматологу с опытом работы и знанием польского языка предлагают несколько тысяч евро в месяц. Плиточники и бетонщики тоже могут получать в Польше такие деньги за предоставление своих услуг.

Спрос на работников из Украины в Польше растет

Если раньше каждая десятая фирма в Польше готова была трудоустроить украинцев, то сейчас – это каждая четвертая фирма. Об этом пишут польские интернет-издания. Согласно опросам, каждый третий работодатель из Польши положительно относится к украинцам и готов нанимать их на работу снова.

Кроме того, польское правительство хочет ввести налоговые льготы для украинцев: люди, которые решат переехать в соседнюю страну, будут платить вдвое меньше налогов в течение первого года своего проживания. Также в течение следующих трех лет они смогут вернуть часть от налогов, уплаченных за предыдущий год. То есть, льготные условия будут действовать целых четыре года.

Несмотря на то, что Польша активно "привлекает" украинцев переезжать, на такой шаг хотят идти далеко не все. Жизнь в Польше довольно дорогая. В частности, большие расходы предусмотрены за жилье. Однокомнатная квартира обойдется в около 7 тысяч гривен в месяц, еще 3 тысячи придется отдать за оплату коммунальных услуг.

По словам Татьяны, оставаться в соседнем государстве она не собирается. Говорит, ей больше нравится тратить деньги в Украине. Хотя работать можно по всему миру, по мнению девушки, важно иметь куда вернуться.