Строят более 140 лет: стало известно, когда наконец завершат символ Барселоны - Саграда Фамилию

Искупительный храм Святого Семейства в Барселоне, более известный как Саграда Фамилия, является одним из самых известных и популярных мест в этом испанском городе. Храм начали строить еще в 1882 году, и до сих пор не завершили.

Но была объявлена новая дата завершения строительства базилики Саграда Фамилия. Однако строители будут продолжать работать над лестницей еще 8 лет.

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Стало известно, когда завершат строительство Саграда Фамилию

Согласно обнародованному на днях отчету о деятельности собора за 2023 год, в прошлом году количество посетителей Саграда Фамилия вышла на допандемийные уровни 2019 года и составила чуть более 4,7 миллиона человек, что на 24,7% больше по сравнению с 2022 годом. При этом 85% посетителей собора составили иностранцы. Доходы памятника в 2023 году достигли 126,9 миллиона евро.

Так, будет завершено строительство всех 18 башен церкви, которое хотят посвятить к столетию со дня смерти автора Саграда Фамилия – знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди.

Базилику Саграда Фамилию строят уже 144 года / Фото Unsplash

Однако, хотя формально строительство церкви должны завершить в 2026 году, еще на несколько лет после этого растянутся отдельные декоративные работы – ориентировочно до 2030 – 2034 годов.

У компании есть деньги и материалы, чтобы завершить строительство, включая 172,5-метровую центральную башню. Это сделает базилику самым высоким зданием Барселоны,

– говорит президент организации, которой поручено достройка Саграда Фамилия, Эстева Кемпса.

Строительство прерывалось войнами, нехваткой финансирования, пандемией Covid и другими проблемами.

Заметим, Базилика Святого Семейства в Барселоне является одним из самых известных долгостроев в мире – ее возведение продолжается уже 144 года от закладки первого камня.

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