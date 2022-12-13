Торговые воскресенья декабря: когда в Польше будут работать магазины на протяжении всех выходных

С 2020 года польские магазины в последний день каждую неделю остаются закрытыми для покупателей. Но есть исключение. Несколько воскресений в год все таки становятся рабочими.

В последние воскресенья января, апреля, июня и августа, а также воскресенья перед Пасхой и Рождеством магазины в Польше работают.

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Торговые воскресенья декабря в Польше

Так что хорошие новости для тех, кто еще не успел закупиться перед праздниками или приобрести рождественские подарки – в это воскресенье, 18 декабря, будут работать торговые центры. Но это будет последнее торговое воскресенье в 2022 году.

Всего в этом году было семь воскресений, когда торговым точкам было разрешено работать. Предварительная возможность пойти на воскресный шоппинг была 28 августа.

Запрет работать по воскресеньям

Ограничение на работу магазинов в воскресенье в Польше постепенно вводилось с 1 марта 2018 года. А с 2020 года запрет на торговлю не распространяется только на 7 недель в год.

Однако в следующем, 2023 году, в Польше будет не 7, а только 6,5 торговых воскресений, поскольку одно из них выпадает на Сочельник – 24 декабря.

Семь дней в неделю могут работать торговые точки на АЗС, почтовых отделениях, а также газетные и цветочные магазины. Работать можно также и владельцам небольших магазинов.