В Польше настал первый день осени: как поляки отсчитывают время года

Сегодня, 23 сентября, – первый день осени в Польше. В этом году и календарная, и астрономическая осень начинаются в один день, и это исключительная ситуация. Отныне дни будут короче ночи.

Говоря о временах года, поляки обычно не пользуются привычным нам метеорологическим разделением. Так что в Польше удивятся, если 31 августа назвать последним днем ​​лета. В соседней стране начало сезонов отсчитывается по астрономическому календарю с учетом дней солнцестояния и равноденствия.

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В 2022 году астрономическая и календарная осень в Польше наступила 23 сентября в 3:03. А окончится она 21 декабря.

Чем отличается астрономическая осень от календарной

Календарная осень всегда начинается 23 сентября. Первый день календарной осени – это условная дата, которая обычно, хотя и не всегда совпадает с началом астрономической осени.

Астрономическая осень связана с оборотами Земли вокруг Солнца. Приблизительно 22 или 23 сентября Земля проходит через точку Весов, и с этого момента в течение следующих шести месяцев южное полушарие будет получать больше солнечного света, чем северное полушарие. Затем на землях северного полушария, включая Европу, наступает осень, а затем – зима.