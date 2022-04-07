На каждом шагу нам говорят слова поддержки – украинка об отношении к беженцам в Турции

Жителей Украины, которые из-за кровавого российского вторжения были вынуждены искать безопасное убежище за пределами родины, поддерживают в том числе и в Турции. А новости об Украине там преобладают в инфопространстве.

Об этом рассказала Анифе Куртсеитова, которая сейчас находится на территории Турции. По ее словам, около 80% новостей, транслируемых в этой стране, касаются тематики войны в Украине.

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Как поддерживают украинцев в Турции

На каждом шагу нам говорят слова поддержки, рассказывают, что впечатлены мужеством украинских войск и поддержкой украинцев друг для друга. Турки гордятся тем, что знают украинцев,

– отметила беженец.

Украинка добавила, что в разных городах Турции собирается гуманитарная помощь для Украины. Этим занимаются не только специальные волонтерские организации, но и сами жители. Анифе убеждена, что граждане Турции относятся к украинцам очень дружелюбно и приветливо.

Также Куртсеитова рассказала, что в Турции почти каждый день проходят митинги в поддержку Украины.