Если в жизни нет адреналина: где в Варшаве можно прокатиться на карте и сколько это стоит

Картинг становится все более популярным видом отдыха среди горожан. В Варшаве также есть несколько картинговых трасс, из которых каждый может выбрать что-то для себя. Рассказываем об актуальных ценах на билеты.

Гонки на небольших авто – это азартно, а также хорошая возможность весело провести время. Кроме того, картинг уже является частым способом празднований дней рождений, корпоративов или мальчишников. Вместе с тем, следует иметь в виду, что хоть это развлечение подходит практически для всех, но при проблемах со здоровьем, особенно при травмах позвоночника, от таких машин лучше держаться как можно дальше.

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С какого возраста можно ездить на картингу

Этот вопрос регулируется каждой трассой в отдельности. Но на картинговых трассах в Варшаве часто встречаются специальные предложения для детей от 5 лет или ростом не менее 140 сантиметров. С меньшими детьми это может оказаться опасным.

Самые популярные картинговые трассы в Варшаве

A1Karting

Картинг закрытого типа, на котором есть две трассы протяженностью 750 и 250 метров. Дети здесь могут кататься с 5 лет (благодаря специальным машинкам), а на территории есть картинг-школа и игровые симуляторы.

Цена для взрослого за 8 минут – 79 злотых. Чтобы не ждать своей очереди на месте, лучше забронировать визит за 1 – 2 дня.

Картинг A1Karting / Фото a1karting

Pole-Position

Pole-Position имеет 2 закрытые трассы – Янки (350 метров) и Бемово (1 километр). В Янках есть уроки картинга, а в день рождения (на любой трассе) дают 1 бесплатную 10-минутную поездку.

Цена для взрослого за 10 минут – 60 злотых.

Картинг Pole-Position / Фото drive-position

Racing Center Warsaw

Закрыта трасса длиной 800 метров. Здесь также есть возможность пройти предварительное обучение.

Цена для взрослого за 8 минут – 75 злотых. Забронировать нужно минимум за 2 дня до визита.

Картинг Racing Center Warsaw / Фото фейсбук Racing Center Warsaw

На закрытых картинг-трассах потребуется балаклава, если ее нет – можно купить на месте за 10 – 15 злотых.