Карта бесплатных стоматологических кабинетов в Польше: на заметку украинцам

В Польшу продолжают массово прибывать украинцы, спасаясь от войны. В стране тем временем пытаются со всех сторон помочь нашим беженцам.

В частности, в Польше работают стоматологические кабинеты, готовые оказывать бесплатную помощь украинцам. Таких уже насчитывается более 300.

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Хотя, на первый взгляд, это не самая насущная потребность, но стоит думать на перспективу. Такой политики придерживаются создатели идеи.

Сегодня может казаться, что стоматологическая помощь – это не первая необходимость для выехавших из Украины, но мы хорошо знаем, что это может измениться. Специальная карта кабинетов, которую мы создали на нашем сайте, должна помочь в расположении заведения, которое ближе к больному, – говорит автор идеи Кшиштов Повольны.

Карта бесплатных стоматологических кабинетов Польши доступна по. Существует и украинская версия сайта.

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