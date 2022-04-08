Канадская газета опубликовала комикс украинских художниц, в котором они рассказали о войне

Известное канадское издание The Globe and Mail обратило внимание на комикс двух художниц из Украины. Ежедневная газета опубликовала историю украинок, связанную с войной.

Так, на страницах местной газеты в Канаде появился комикс украинских художниц Евгении Полозиной и Анны Иваненко. В нем девушки рассказали о собственном опыте русско-украинской войны и как на них повлияло преступное полномасштабное вторжение России на наши земли.

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В частности, в иллюстративной истории Евгения и Анна упомянули о том, что у каждой из них были грандиозные планы на весну 2022 года. Однако их разрушила русская армия. Путешествия в Грузию и Италию заменили бессонные ночи в холодных укрытиях, очереди за продовольствием и эвакуация в безопасное место.

Это большая честь – иметь возможность поведать нашу историю, и мы стараемся использовать любую возможность говорить об Украине. Наша судьба во время войны – это также большая привилегия, мы в теплом и достаточно безопасном месте. Мы имеем возможность что-нибудь сделать, чтобы помочь своей стране, – написали художницы.

Комикс украинских художниц

в канадской газете The Globe and Mail



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram



Фото: instagram