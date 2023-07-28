Никогда не надевайте эти вещи в самолет: неожиданные причины

Во время длительного путешествия нужно думать не только о модном образе, но и о том, как вы будете чувствовать себя во время перелета. Поэтому в салоне самолета комфорт побеждает моду.

Слишком тесные джинсы, синтетические вещи и каблуки – путешественники часто допускают ошибки, когда собираются в аэропорт. А пассажиров в слишком откровенной одежде могут вообще не пустить на борт. Секреты лучшего образа для перелета раскрыл американский бортпроводник Андреа Фишбах.

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Тесная одежда

Это самый простой способ нарушить циркуляцию крови и создать дискомфорт на все время перелета. По словам специалиста, короткие шорты и тесные джинсы могут спровоцировать даже тромбоз. Не говоря уже о том, что это будет мучить вас всю дорогу.

Контактные линзы

В самолете лучше заменить контактные линзы очками. На большой высоте влажность снижается, а сухой воздух раздражает глаза. Также не слишком удобно менять линзы в туалете самолета во время движения. Поэтому 1:0 в пользу очков.

Синтетика

Синтетические вещи могут моментально загореться. Также следует отказаться от одежды из искусственного или настоящего меха. Наряды из плотной натуральной ткани будут более безопасными для пассажира, если на борту начнется пожар. В конце концов и по ощущениям натуральные ткани – это приятнее, особенно когда часами не можешь переодеться.

Высокие каблуки

Неудобная обувь на каблуке будет мешать в салоне самолета. К тому же рейс могут перенести и нужно будет продолжительное время провести на ногах. Также вы можете опаздывать, придется бежать к терминалу. Туфли на каблуке всегда изготавливают из твердых материалов, поэтому ваши ноги опухнут и будут болеть. И главное: если на борту произойдет аварийная ситуация, будет очень непросто эвакуироваться на шпильках.

Кеды или кроссовки – удобная альтернатива каблукам / Фото Unsplash

Меньше металла

Проверьте, чтобы на одежде не было металлических вставок, иначе вас попросят ее снять. Металлоискатель во время проверки отреагирует не только на пряжку ремня, но и на косточки в бюстгальтере.

Ароматы

Не злоупотребляйте духами перед вылетом. Сладкие или тяжелые ароматы могут не нравиться другим пассажирам рядом с вами. Воздух в самолете циркулирует по салону, потому резкий запах может спровоцировать аллергию.

Подушки под шею

На первый взгляд, такие подушки смотрятся очень удобно. Но на самом деле они не обеспечивают анатомически правильное положение позвоночника во время долгой поездки. Это может стать причиной головных болей, онемения рук и ног и дискомфорта для всего тела.

Подумайте еще раз о подушках под шею / Фото The Cabeau Evolution